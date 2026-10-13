इतिहास का वह युद्ध, जिसे आज भी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है

भारत के इतिहास में आपने अलग-अलग युद्धों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। कुछ युद्ध ऐसे हुए, जो हमेशा के लिए अतीत के पन्नों में रह गए। इनमें कुछ युद्ध ऐसे भी हैं, जिन्हें आज भी कई मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है। इस लेख में हम इतिहास के कुछ ऐसे ही युद्ध के बारे में जानेंगे, जो अपनी सैन्य रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं।

किन दो युद्धों के बारे में पढ़ाया जाता है

इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए हैं, जिनके बारे में सैन्य रणनीतियों को लेकर आज भी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है। इनमें इतिहास का पालखेड़ का युद्ध (1728) और सारागढ़ी का युद्ध (1897) प्रमुख रूप से शामिल हैं।

क्या था पालखेड़ का युद्ध

पालखेड़ का युद्ध 28 फरवरी, 1728 को हुआ था। यह युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम आसिफ जाह के बीच लड़ा गया था। बाजीराव प्रथम ने इस युद्ध में अपनी कुशल रणनीति का परिचय देते हुए बिना किसी खून-खराबे के घुड़सवार सेना की चाल और रसद की आपूर्ति काटने की रणनीति से निजाम को पस्त कर दिया था। बाजीराव प्रथम की इस सैन्य रणनीति को आज भी भारत की कई प्रमुख मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है।