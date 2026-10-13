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Diwali-Chhath Special Trains 2026: Check Train Timings, Routes, Dates and Station-Wise Details

By Jasreet Kaur
Last Updated: Oct 27, 2026, 11:29 IST

Indian Railways festival special trains 2026: Check reported train numbers, routes, departure timings, running dates and passenger arrangements at 15 major Bihar stations for Diwali and Chhath Puja. Read complete list.

Diwali-Chhath Special Trains 2026: Check Train Timings, Routes, Dates and Station-Wise Details
Diwali-Chhath Special Trains 2026: Check Train Timings, Routes, Dates and Station-Wise Details

Indian Railways has announced additional special train services to manage the rush during Diwali and Chhath Puja 2026. The train services connect destinations in Madhya Pradesh with Bihar, Delhi, Haridwar and other locations. The services include trains from Rani Kamalapati, Rewa, Katni, Satna, Somnath and Jabalpur. Railway authorities are also preparing temporary passenger holding areas at 15 major stations in Bihar from November 3 to manage crowds. Keep reading to know in detail. 

Diwali and Chhath Special Trains 2026

Detail Information
Purpose Manage the festive-season passenger rush
Festivals Diwali and Chhath Puja
Railway Zone Mentioned West Central Railway
Major Stations Covered Rani Kamalapati, Rewa, Katni, Satna, and Jabalpur
Reported Destinations Danapur, Dr. Ambedkar Nagar, Delhi, and Haridwar, among others
Bihar Station Arrangements Holding areas at 15 major stations
Holding Area Arrangements Begin November 3, 2026
Timetable Verification Official railway enquiry system
Ticket Booking

IRCTC website or app, or railway reservation counters

Which Special Trains Have Been Announced for Diwali and Chhath 2026?

The table below summarises the reported train numbers and operating dates.

Train Route Train Number Running Dates
Rani Kamalapati – Danapur 01667 October 12 to November 16
Rani Kamalapati – Danapur 01668 October 13 to November 17
Rewa – Rani Kamalapati 02192 October 17 and 24; November 7 and 14
Rani Kamalapati – Rewa 02191 October 17 and 24; November 7 and 14
Katni – Satna 09015 Daily, October 10 to 22
Satna – Katni 09016 Daily, October 10 to 22
Rewa – Dr Ambedkar Nagar 01704 (as reported) Sundays from October 25
Dr Ambedkar Nagar – Rewa 01703 (as reported) Mondays from October 26
Somnath – Danapur 09823 Saturdays, October 10 to November 14
Danapur – Somnath 09824 Mondays, October 12 to November 16
Jabalpur – Delhi 01707 Saturdays, October 17 to November 14
Delhi – Jabalpur 01708 Sundays, October 18 to November 15
Jabalpur – Haridwar 01703 (as reported) Thursdays, October 22 to November 19
Haridwar – Jabalpur 01704 (as reported) Fridays, October 23 to November 20

Festival Special Trains List: Routes, Numbers & Dates

S.No. Train No. Train Name Operating Period / Running Days Departure Time Arrival Time Trips Major Stoppages
1 01667

Rani Kamlapati – Danapur


(Bi-Weekly Special)

12 October – 16 November 2026


(Every Monday & Friday)

 14:25 09:15 11

Narmadapuram, Itarsi Jn, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
2 01668

Rani Kamlapati – Danapur


(Bi-Weekly Special)

13 October – 17 November 2026


(Every Tuesday & Saturday)

 11:20 10:50 11

Narmadapuram, Itarsi Jn, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
3 09823

Sogaria – Danapur


(Weekly Special)

10 October – 14 November 2026


(Every Saturday)

 23:10 23:45 06

Baran, Salpura, Chhabra Gugor, Ruthiyai, Guna, Ashok Nagar, Saugor, Damoh, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
4 09824

Sogaria – Danapur


(Weekly Special)

12 October – 16 November 2026


(Every Monday)

 01:15 03:45 06

Baran, Salpura, Chhabra Gugor, Ruthiyai, Guna, Ashok Nagar, Saugor, Damoh, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
5 01707

Jabalpur – Hazrat Nizamuddin


(Weekly SF Express Special)

17 October – 14 November 2026


(Every Saturday)

 20:20 14:25 05

Katni Murwara, Damoh, Saugor, VGLJ Jhansi, Gwalior, Dholpur, Agra Cantt, Mathura, Kosi Kalan
6 01708

Jabalpur – Hazrat Nizamuddin


(Weekly SF Express Special)

18 October – 15 November 2026


(Every Sunday)

 15:45 09:30 05

Katni Murwara, Damoh, Saugor, VGLJ Jhansi, Gwalior, Dholpur, Agra Cantt, Mathura, Kosi Kalan
7 01703

Jabalpur – Haridwar


(Weekly Express Special)

22 October – 19 November 2026


(Every Thursday)

 15:30 14:20 05

Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina Malkhedi, VGLJ Jhansi, Gwalior, Agra Cantt, Aligarh, Khurja, Hapur, Meerut City, Roorkee
8 01704

Jabalpur – Haridwar


(Weekly Express Special)

23 October – 20 November 2026


(Every Friday)

 15:10 16:20 05

Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina Malkhedi, VGLJ Jhansi, Gwalior, Agra Cantt, Aligarh, Khurja, Hapur, Meerut City, Roorkee
9 02192

Rewa – Rani Kamlapati


(Weekly SF Special)

17, 24 October; 07, 14 November 2026


(Every Saturday)

 12:30 21:15 04

Satna, Maihar, Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina, Vidisha
10 02191

Rewa – Rani Kamlapati


(Weekly SF Special)

17, 24 October; 07, 14 November 2026


(Every Saturday)

 22:15 07:20 04

Satna, Maihar, Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina, Vidisha
11 09015

Katni – Satna


(Daily Unreserved Special)

10–22 October 2026


(Daily)

 05:45 08:45 13

Patwara, Jukehi, Pakaria Road, Amdara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Uchehara, Lagargawan
12 09016

Katni – Satna


(Daily Unreserved Special)

10–22 October 2026


(Daily)

 18:30 20:50 13

Patwara, Jukehi, Pakaria Road, Amdara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Uchehara, Lagargawan
13 01704

Rewa – Dr. Ambedkar Nagar


(Weekly Puja Special)

Up to upcoming 25 October


(Every Saturday)

 22:50 15:05 5

Satna, Maihar, Katni, Jabalpur, Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Itarsi, Narmadapuram, Rani Kamlapati, Bhopal, Sant Hirdaram Nagar, Sehore, Shujalpur, Maksi, Dewas, Indore
14 01703

Rewa – Dr. Ambedkar Nagar


(Weekly Puja Special)

Up to upcoming 26 October


(Every Sunday)

 21:20 13:30 5

Satna, Maihar, Katni, Jabalpur, Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Itarsi, Narmadapuram, Rani Kamlapati, Bhopal, Sant Hirdaram Nagar, Sehore, Shujalpur, Maksi, Dewas, Indore


Jasreet Kaur
Jasreet Kaur

Executive - Editorial

Jasreet Kaur is a journalist with over 3 years of experience in digital media and news content creation. She specializes in covering Trending News, including major National and International developments, with a focus on delivering accurate, engaging, and reader-friendly stories. Prior to this, she worked with Zee News as a Content Writer, where she gained extensive experience in news reporting and content strategy. Driven by curiosity, credibility, and a passion for impactful journalism, Jasreet aims to contribute to informed public discourse while supporting positive growth in organizations, society, and the world.

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First Published: Oct 13, 2026, 13:11 IST
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