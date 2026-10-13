Diwali-Chhath Special Trains 2026: Check Train Timings, Routes, Dates and Station-Wise Details
Indian Railways festival special trains 2026: Check reported train numbers, routes, departure timings, running dates and passenger arrangements at 15 major Bihar stations for Diwali and Chhath Puja. Read complete list.
Indian Railways has announced additional special train services to manage the rush during Diwali and Chhath Puja 2026. The train services connect destinations in Madhya Pradesh with Bihar, Delhi, Haridwar and other locations. The services include trains from Rani Kamalapati, Rewa, Katni, Satna, Somnath and Jabalpur. Railway authorities are also preparing temporary passenger holding areas at 15 major stations in Bihar from November 3 to manage crowds. Keep reading to know in detail.
आवश्यक सूचना ! दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम मध्य रेल द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। त्योहारों में सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करें। #WCR #IndianRailways #FestivalSpecialTrains— West Central Railway (@wc_railway) October 11, 2026
Diwali and Chhath Special Trains 2026
|Detail
|Information
|Purpose
|Manage the festive-season passenger rush
|Festivals
|Diwali and Chhath Puja
|Railway Zone Mentioned
|West Central Railway
|Major Stations Covered
|Rani Kamalapati, Rewa, Katni, Satna, and Jabalpur
|Reported Destinations
|Danapur, Dr. Ambedkar Nagar, Delhi, and Haridwar, among others
|Bihar Station Arrangements
|Holding areas at 15 major stations
|Holding Area Arrangements Begin
|November 3, 2026
|Timetable Verification
|Official railway enquiry system
|Ticket Booking
|
IRCTC website or app, or railway reservation counters
Which Special Trains Have Been Announced for Diwali and Chhath 2026?
The table below summarises the reported train numbers and operating dates.
|Train Route
|Train Number
|Running Dates
|Rani Kamalapati – Danapur
|01667
|October 12 to November 16
|Rani Kamalapati – Danapur
|01668
|October 13 to November 17
|Rewa – Rani Kamalapati
|02192
|October 17 and 24; November 7 and 14
|Rani Kamalapati – Rewa
|02191
|October 17 and 24; November 7 and 14
|Katni – Satna
|09015
|Daily, October 10 to 22
|Satna – Katni
|09016
|Daily, October 10 to 22
|Rewa – Dr Ambedkar Nagar
|01704 (as reported)
|Sundays from October 25
|Dr Ambedkar Nagar – Rewa
|01703 (as reported)
|Mondays from October 26
|Somnath – Danapur
|09823
|Saturdays, October 10 to November 14
|Danapur – Somnath
|09824
|Mondays, October 12 to November 16
|Jabalpur – Delhi
|01707
|Saturdays, October 17 to November 14
|Delhi – Jabalpur
|01708
|Sundays, October 18 to November 15
|Jabalpur – Haridwar
|01703 (as reported)
|Thursdays, October 22 to November 19
|Haridwar – Jabalpur
|01704 (as reported)
|Fridays, October 23 to November 20
Festival Special Trains List: Routes, Numbers & Dates
|S.No.
|Train No.
|Train Name
|Operating Period / Running Days
|Departure Time
|Arrival Time
|Trips
|Major Stoppages
|1
|01667
|
Rani Kamlapati – Danapur
(Bi-Weekly Special)
|
12 October – 16 November 2026
(Every Monday & Friday)
|14:25
|09:15
|11
|
Narmadapuram, Itarsi Jn, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
|2
|01668
|
Rani Kamlapati – Danapur
(Bi-Weekly Special)
|
13 October – 17 November 2026
(Every Tuesday & Saturday)
|11:20
|10:50
|11
|
Narmadapuram, Itarsi Jn, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Sihora Road, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
|3
|09823
|
Sogaria – Danapur
(Weekly Special)
|
10 October – 14 November 2026
(Every Saturday)
|23:10
|23:45
|06
|
Baran, Salpura, Chhabra Gugor, Ruthiyai, Guna, Ashok Nagar, Saugor, Damoh, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
|4
|09824
|
Sogaria – Danapur
(Weekly Special)
|
12 October – 16 November 2026
(Every Monday)
|01:15
|03:45
|06
|
Baran, Salpura, Chhabra Gugor, Ruthiyai, Guna, Ashok Nagar, Saugor, Damoh, Katni Jn, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara
|5
|01707
|
Jabalpur – Hazrat Nizamuddin
(Weekly SF Express Special)
|
17 October – 14 November 2026
(Every Saturday)
|20:20
|14:25
|05
|
Katni Murwara, Damoh, Saugor, VGLJ Jhansi, Gwalior, Dholpur, Agra Cantt, Mathura, Kosi Kalan
|6
|01708
|
Jabalpur – Hazrat Nizamuddin
(Weekly SF Express Special)
|
18 October – 15 November 2026
(Every Sunday)
|15:45
|09:30
|05
|
Katni Murwara, Damoh, Saugor, VGLJ Jhansi, Gwalior, Dholpur, Agra Cantt, Mathura, Kosi Kalan
|7
|01703
|
Jabalpur – Haridwar
(Weekly Express Special)
|
22 October – 19 November 2026
(Every Thursday)
|15:30
|14:20
|05
|
Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina Malkhedi, VGLJ Jhansi, Gwalior, Agra Cantt, Aligarh, Khurja, Hapur, Meerut City, Roorkee
|8
|01704
|
Jabalpur – Haridwar
(Weekly Express Special)
|
23 October – 20 November 2026
(Every Friday)
|15:10
|16:20
|05
|
Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina Malkhedi, VGLJ Jhansi, Gwalior, Agra Cantt, Aligarh, Khurja, Hapur, Meerut City, Roorkee
|9
|02192
|
Rewa – Rani Kamlapati
(Weekly SF Special)
|
17, 24 October; 07, 14 November 2026
(Every Saturday)
|12:30
|21:15
|04
|
Satna, Maihar, Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina, Vidisha
|10
|02191
|
Rewa – Rani Kamlapati
(Weekly SF Special)
|
17, 24 October; 07, 14 November 2026
(Every Saturday)
|22:15
|07:20
|04
|
Satna, Maihar, Katni Murwara, Damoh, Saugor, Bina, Vidisha
|11
|09015
|
Katni – Satna
(Daily Unreserved Special)
|
10–22 October 2026
(Daily)
|05:45
|08:45
|13
|
Patwara, Jukehi, Pakaria Road, Amdara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Uchehara, Lagargawan
|12
|09016
|
Katni – Satna
(Daily Unreserved Special)
|
10–22 October 2026
(Daily)
|18:30
|20:50
|13
|
Patwara, Jukehi, Pakaria Road, Amdara, Ghunwara, Bhadanpur, Maihar, Uchehara, Lagargawan
|13
|01704
|
Rewa – Dr. Ambedkar Nagar
(Weekly Puja Special)
|
Up to upcoming 25 October
(Every Saturday)
|22:50
|15:05
|5
|
Satna, Maihar, Katni, Jabalpur, Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Itarsi, Narmadapuram, Rani Kamlapati, Bhopal, Sant Hirdaram Nagar, Sehore, Shujalpur, Maksi, Dewas, Indore
|14
|01703
|
Rewa – Dr. Ambedkar Nagar
(Weekly Puja Special)
|
Up to upcoming 26 October
(Every Sunday)
|21:20
|13:30
|5
|
Satna, Maihar, Katni, Jabalpur, Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Itarsi, Narmadapuram, Rani Kamlapati, Bhopal, Sant Hirdaram Nagar, Sehore, Shujalpur, Maksi, Dewas, Indore
Executive - Editorial
Jasreet Kaur is a journalist with over 3 years of experience in digital media and news content creation. She specializes in covering Trending News, including major National and International developments, with a focus on delivering accurate, engaging, and reader-friendly stories. Prior to this, she worked with Zee News as a Content Writer, where she gained extensive experience in news reporting and content strategy. Driven by curiosity, credibility, and a passion for impactful journalism, Jasreet aims to contribute to informed public discourse while supporting positive growth in organizations, society, and the world.