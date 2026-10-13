8th Pay Commission: 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग, यदि मांग पुरी हुई तो कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी? देखें यहां

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने पर उसकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव होगा। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं। कुछ संगठन 4 फिटमेंट फैक्टर लागू करने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य ने 3.833 का प्रस्ताव रखा है। वहीं, मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग भी सामने आई है। हालांकि, अभी ये सभी प्रस्ताव हैं और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों तथा सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। DA में बढ़ोतरी से क्यों बढ़ रही हैं उम्मीदें? महंगाई का असर सिर्फ बाजार में खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर कर्मचारियों के घरेलू बजट पर भी पड़ता है। यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग से वेतन में बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

कर्मचारी संगठनों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2023 में 46% था, जो जनवरी 2026 तक बढ़कर 60% हो गया। इस बीच DA बढ़कर 50%, 53%, 55% और 58% के लेवल तक पहुंचा। किस संगठन ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की? आठवें वेतन आयोग के लिए अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपने सुझाव दिए हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर खास जोर दिखाई दे रहा है। -भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS): 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग। -NCJCM और AIDEF: 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव। -NC-JCM स्टाफ साइड: 3.833 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये करने की मांग। -भारत पेंशनर्स समाज: 3.83 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव। -मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, सर्वे ऑफ इंडिया: 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन के आधार पर नया मूल वेतन तय करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इसी के जरिए नई वेतन संरचना में बेसिक सैलरी निर्धारित करने की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि छठे वेतन आयोग में यह 1.86 था।