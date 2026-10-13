Rajasthan Safai Karamchari Vacancy 2026: राजस्थान सफाई कर्मचारी के आवेदन की तिथि बढ़ी, 28 अक्टूबर तक करें Apply

Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2026: स्थानीय शासन विभाग (DLB), राजस्थान ने 27 जून 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in पर राजस्थान सफाई कर्मचारी के 24752 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुक हैं। अब इन पदों के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ गई है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

राजस्थान स्थानीय निकाय विभाग में सफाई कर्मचारी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2026 Form Date - हाइलाइट्स

राजस्थान स्थानीय निकाय विभाग में जूनियर एसोसिएट रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकती है।