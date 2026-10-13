up board exam date 2027: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम की डेटशीट जारी, upmsp.edu.in से डाउनलोड करें PDF

UPMSP Board Exam Date 2027 OUT: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड एग्जाम की डेटशीट PDF को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, दोनों क्लासेस के एग्जाम 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित किए जा रहे है।

यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 का आयोजन कुल 20 दिनों में पूरा किया जा रहा है। छात्र और पेरेंट्स उत्तर प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर दोनों क्लासेस यानी 10वीं और 12वीं की डेटशीट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board Exam Timetable 2027: एग्जाम डेट्स और शिफ्ट्स

UP MSP द्वारा जारी एग्जाम की डेटशीट से संबंधित सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को जरूर देखें। छात्रों को इस टेबल के माध्यम से एग्जाम शुरू होने और खत्म होने तक की डेट्स शामिल है। साथ ही, एग्जाम की शिफ्ट्स की भी जानकारी दी गई है।