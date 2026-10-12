CBSE Board Exams 2026: वेस्ट एशिया के कक्षा 12वीं स्पेशल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, cbse.gov.in से ऐसे करें Download

CBSE Class 12 Special Examination West Asia 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने वेस्ट एशिया (West Asia) क्षेत्र के छात्रों के लिए आयोजित किए जाने वाले 12वीं के स्पेशल एग्जाम 2026 (Class-XII Special Examination 2026) का एडमिट कार्ड आज 12 अक्टूबर 2026 को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जिन छात्रों ने इस स्पेशल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन / LOC सबमिट किया था, वे अब पोर्टल cbse.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्पेशन एग्जाम वेस्ट एशिया के अलग-अलग देशों जैसे यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब आदि के उन छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो पहले निर्धारित मुख्य एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएं थे। सीबीएसई द्वारा 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 के बीच इन एग्जाम का आयोजित किया जाएगा। CBSE Class 12 Special Examination West Asia 2026 CBSE Class 12 के वेस्ट एशिया के छात्र स्पेशल एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट ऑफिशियल डिटेल्स एग्जाम बोर्ड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) एग्जाम का नाम Special Examination for West Asia Class-XII-2026 एडमिट कार्ड जारी डेट 12 अक्टूबर 2026 (आज) एग्जाम आयोजन की डेट 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 एग्जाम का टाइम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक (मुख्य विषय) एग्जाम सेंटर प्रत्येक देश में निर्धारित एक ऑफिशियल एग्जाम सेंटर लॉगिन डिटेल्स एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर पहले का और छात्र का नाम ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in CBSE Class 12 West Asia Special Exam Admit Card 2026 Out: यहां क्लिक करें CBSE Special Exam Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? CBSE पोर्टल के प्रामाणिक लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से छात्र 3 अलग-अलग तरीकों से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं: 1. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।