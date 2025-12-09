CG Police Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

Bihar Board 12th Chemistry Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का रसायन विज्ञान Sample Paper PDF

By Jaya Gupta
Dec 9, 2025, 19:11 IST

Bihar Board Class 12th Chemistry Model Paper: छात्र इस लेख में साझा किए गए सीधे लिंक से बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर का उपयोग कक्षा 12वीं के आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया जा सकता है। बोर्ड ने सभी विषयों के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कदम और इस लेख से अन्य कुछ विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar Board 12th Chemistry Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का रसायन विज्ञान Sample Paper PDF
Bihar Board 12th Chemistry Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का रसायन विज्ञान Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Chemistry Model Paper: यहाँ आप बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) के कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर से संबंधित विवरण पा सकते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जारी यह मॉडल पेपर छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि परीक्षा के प्रश्न कैसे तैयार किए जाएंगे। छात्र परीक्षा के पैटर्न, विशिष्ट वेटेज और यह जान सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न विषयों से कैसे लिया गया है।

रसायन विज्ञान मॉडल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न और मॉडल पेपर के लिंक जानने के लिए आगे पढ़ें।

बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

विषय

विवरण

परीक्षा बोर्ड

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)

कक्षा

12वीं 

विषय का नाम

रसायन विज्ञान 

शैक्षणिक सत्र

2025–2026

मॉडल पेपर का प्रकार

आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट

प्रश्न प्रकार

वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय

कुल अंक

100 अंक

समय अवधि

3 घंटे 15 मिनट

डाउनलोड फ़ॉर्मेट

PDF

परीक्षा शिफ्ट

दो शिफ्ट:

  • सुबह 9:30–12:45

  • दोपहर 2:00–5:15

ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026

यहाँ आप बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान के परीक्षा प्रश्न देख सकते हैं। छात्र इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा के लिए विश्लेषण कर सकते हैं।

 

 खंड ए (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF 

सत्र 2025-26 के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर के पूर्ण प्रश्नों तक पहुँचने के लिए, नीचे साझा किए गए लिंक से। बिहार बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी करता है। यहाँ आप रसायन विज्ञान मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक पा सकते हैं।

बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026 PDF 

बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स (कक्षा 12)

कक्षा 12 के छात्र नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को अपनाकर मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

  • होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • नई पेज खुलने पर अपनी कक्षा ‘Intermediate (12th)’ चुनें।

  • सामने सभी विषयों के मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।

  • जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें। PDF खुल जाएगी।

  • मॉडल पेपर को डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करें।

कक्षा 12 के छात्रों के लिए अध्ययन सुझाव।

बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले कक्षा 12 के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन अध्ययन सुझावों का उपयोग कर सकते हैं।

  1. महत्वपूर्ण अध्यायों की पहचान करेंअपने सिलेबस का विश्लेषण करना और अध्यायों से महत्वपूर्ण विषयों को वर्गीकृत करना आपकी बहुत मदद कर सकता है। इससे आप विषय की तैयारी शुरू करते समय कम भ्रमित होंगे और रास्ता भटकेंगे नहीं। हर दिन एक विषय को निर्धारित करें, सिलेबस पढ़ें, अध्यायों का विश्लेषण करें, और विषयों पर अलग-अलग नोट्स बनाएं। जब आप अध्यायों को पढ़ते हैं, तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस हिस्से पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किस हिस्से को केवल जल्दी से पढ़ना है।

  2. कमजोर अध्यायों पर अतिरिक्त समय दें- अपने सिलेबस का विश्लेषण करने के बाद, आप यह समझ सकते हैं कि कौन सा विषय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ते समय, आप पूरे विषय में कमजोर क्षेत्रों को समझ सकते हैं। इसके लिए आपका समय और ध्यानपूर्वक नोट्स बनाने की आवश्यकता होगी ताकि आप सिलेबस में महारत हासिल कर सकें और परीक्षा में अच्छी प्रदर्शन कर सकें।

  3.  पिछली परीक्षाओं के प्रश्न भी हल करें- विश्लेषण, अध्ययन, नोट्स तैयार करने और पुनरावर्तन के बाद अंतिम कदम है सैंपल और पुराने प्रश्न पत्र हल करना। जितना अधिक आप हल करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आपका विषय पर पकड़ बनेगी। ये पत्र आपको यह समझने में मदद करते हैं कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, उत्तर देने की तकनीकें और मार्किंग शैली कैसी होती है।

एक अध्ययन योजना बनाना और उसे पालन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप यथार्थवादी लक्ष्य बनाएँ और प्रत्येक विषय के लिए चरण-दर-चरण अध्ययन योजना बनाएँ, तभी आप समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। तब कोई घबराहट नहीं होगी और आप परीक्षा देने से पहले आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। 

Also Check: 

Jaya Gupta
Jaya Gupta

Jaya Gupta is a Content Writer with 4 years of experience in varied domains from academic writing to working in indie-publishing organization. She has also presented a paper on Trauma, Gender and Digital Humanities and actively writes on education, and digital culture.

... Read More

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News