Bihar Board 12th Chemistry Model Paper 2026: डाउनलोड 12th का रसायन विज्ञान Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Chemistry Model Paper: यहाँ आप बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) के कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर से संबंधित विवरण पा सकते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जारी यह मॉडल पेपर छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि परीक्षा के प्रश्न कैसे तैयार किए जाएंगे। छात्र परीक्षा के पैटर्न, विशिष्ट वेटेज और यह जान सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न विषयों से कैसे लिया गया है। रसायन विज्ञान मॉडल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न और मॉडल पेपर के लिंक जानने के लिए आगे पढ़ें। बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026: Key Highlights विषय विवरण परीक्षा बोर्ड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) कक्षा 12वीं विषय का नाम रसायन विज्ञान शैक्षणिक सत्र 2025–2026 मॉडल पेपर का प्रकार आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट प्रश्न प्रकार वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय कुल अंक 100 अंक समय अवधि 3 घंटे 15 मिनट डाउनलोड फ़ॉर्मेट PDF परीक्षा शिफ्ट दो शिफ्ट: सुबह 9:30–12:45

दोपहर 2:00–5:15 ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026 यहाँ आप बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान के परीक्षा प्रश्न देख सकते हैं। छात्र इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा के लिए विश्लेषण कर सकते हैं। खंड ए (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF सत्र 2025-26 के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर के पूर्ण प्रश्नों तक पहुँचने के लिए, नीचे साझा किए गए लिंक से। बिहार बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी करता है। यहाँ आप रसायन विज्ञान मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक पा सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं रसायन विज्ञान (Chemistry) मॉडल पेपर 2026 PDF बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स (कक्षा 12) कक्षा 12 के छात्र नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को अपनाकर मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं: