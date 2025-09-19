Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकली भर्ती, 20 सितंबर से करें अप्लाई

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 20 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

संबंधित भर्ती के माध्यम से शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता सहित अन्य डिटेल के लिए आगे लेख में दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कुल 30 विषयों में आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं: