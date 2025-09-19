Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकली भर्ती, 20 सितंबर से करें अप्लाई

RRB NTPC Result 2025 OUT
Sep 19, 2025, 19:00 IST

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 574 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 20 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025
Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 20 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 

संबंधित भर्ती के माध्यम से शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता सहित अन्य डिटेल के लिए आगे लेख में दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। 

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कुल 30 विषयों में आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं:

आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 नोटिफिकेशन 

यहां क्लिक करें 

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

पद का नाम 

असिस्टेंट प्रोफेसर

पदों की संख्या 

574

आवेदन मोड

ऑनलाइन

परीक्षा मोड

लिखित परीक्षा

आवेदन करने की अंतिम तिथि

20 सितंबर से 19 अक्टूबर 

आधिकारिक वेबसाइट

https://rpsc.rajasthan.gov.in/

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन पूरा कर फॉर्म भरें। 

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

