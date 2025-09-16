RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
BPSC 71st Cut Off 2025: Gen, OBC, SC, ST और EWS के लिए यहां देखें अपेक्षित कट ऑफ

By Vijay Pratap Singh
Sep 16, 2025, 15:32 IST

BPSC 71st Cut Off 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रीलिम्स के आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स परिणाम के साथ जारी करेगा। 71वीं BPSC CCE प्रीलिम्स 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। जब तक आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं होता, उम्मीदवार अनुमानित कट ऑफ देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वे प्रीलिम्स चरण पास कर पाएंगे या नहीं। यह उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का प्राथमिक मूल्यांकन करने में मदद करेगा।

BPSC 71st Cut Off 2025
BPSC 71st Cut Off 2025

BPSC 71st Cut Off 2025: बीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स 2025 वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा पास करने और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चाहिए। इससे उम्मीदवार जान सकते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में जरूरी अंक प्राप्त किए हैं या नहीं। कट ऑफ का फैसला परीक्षा की कठिनाई, खाली सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के प्रदर्शन से होता है। परीक्षा के बाद अनुमानित कट ऑफ बता सकते हैं, ताकि उम्मीदवार अपने रिजल्ट का अंदाजा लगा सकें। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर ही BPSC आधिकारिक कट ऑफ जारी करेगा, जो उम्मीदवारों को आगे की तैयारी में मदद करेगा।

BPSC 71st Cut Off 2025: बीपीएससी 71वीं कटऑफ 2025 हाइलाइट्स

बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 की कटऑफ पास करनी होगी। आमतौर पर सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 91 से 100 अंक के बीच होती है। EWS, BC, EBC, SC और ST वर्ग के लिए कटऑफ थोड़ी कम हो सकती है। BPSC आधिकारिक कटऑफ अपनी वेबसाइट पर परिणाम के साथ जारी करेगा। नीचे दी गई तालिका में अन्य जरूरी जानकारी देख सकते हैं।

विवरण (Particulars)

जानकारी (Details)

परीक्षा का नाम

BPSC 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) प्रारंभिक परीक्षा 2025

आयोग का आयोग

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

परीक्षा तिथि

13 सितंबर 2025

परीक्षा का माध्यम

ऑफलाइन (OMR आधारित)

नेगेटिव मार्किंग

हां

अगला चरण

मुख्य परीक्षा

BPSC 71st Prelims Cut Off 2025: बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ अंक

कट ऑफ मार्क्स उन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो परीक्षा दे चुके हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं। कट ऑफ से पता चलता है कि उम्मीदवार की परीक्षा में स्थिति क्या है। ये न्यूनतम अंक होते हैं जिन्हें पास करने के लिए हासिल करना जरूरी होता है। BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 सितंबर 2025 को हो चुकी है। विशेषज्ञों की राय, परीक्षा की कठिनाई और पिछले साल के ट्रेंड के आधार पर उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार BPSC प्रीलिम्स 2025 का अनुमानित कटऑफ देख सकते हैं। 

BPSC 71st Prelims Cut Off Gen OBC SC ST EWS [Expected]: BPSC 71वीं प्रीलिम्स कट ऑफ [अनुमानित]

BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा अब हो चुकी है। विशेषज्ञों की राय, परीक्षा की कठिनाई और पिछले साल के अनुभव के आधार पर उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार BPSC प्रीलिम्स 2025 का अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं। ध्यान दें कि ये कट ऑफ आधिकारिक नहीं हैं और ये 150 में से अंक होते हैं।बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 की कटऑफ पास करनी होगी। सामान्य वर्ग के लिए अनुमानित कटऑफ 91-100 अंक के बीच हो सकती है, जबकि EWS, BC, EBC, SC और ST वर्गों के लिए कटऑफ थोड़ी कम हो सकती है। BPSC अपनी वेबसाइट पर परिणाम के साथ आधिकारिक कटऑफ भी जारी करेगा। नीचे दी गई तालिका में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखी जा सकती है।

कैटेगरी

अनुमानित कट ऑफ

सामान्य (अनारक्षित / UR)

91-110

EWS

80-85

BC / OBC

85-95

EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)

80-90

SC

75-85

ST

70-80

BPSC प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 को निर्धारित करने वाले Factors

BPSC प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स कई बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि परीक्षा में शामिल आवेदकों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई, उस साल रिक्त पदों की संख्या आदि। नीचे बताया है कि ये कैसे असर करते हैं:

  • परीक्षा की कठिनाई: अगर पेपर मुश्किल होगा तो कट ऑफ कम होगी।

  • आवेदकों की संख्या: ज्यादा आवेदक होंगे तो मुकाबला ज्यादा होगा, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा होगी।

  • रिक्तियां: जितनी ज्यादा रिक्तियां होंगी, दबाव कम होगा और कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है।

  • पिछले साल के ट्रेंड: पिछले साल की कट ऑफ नए साल की कट ऑफ तय करने में मदद करती है।

  • आरक्षण नीति: अलग-अलग कैटेगरी जैसे SC, ST, EWS, OBC के लिए कट ऑफ अलग होती है।

BPSC Prelims Minimum Qualifying Marks: बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक

कट ऑफ और न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक कभी-कभी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन BPSC ने पिछली परीक्षाओं में कुछ आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत भी तय किया है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम जरूरी अंक देख सकते हैं।

कैटेगरी

न्यूनतम क्वालिफाइंग %

लगभग अंक (150 में से)

सामान्य

40%

60

SC / ST / आरक्षित

कैटेगरी के आधार पर लगभग 32%-34%

48-54

[Official] BPSC 71st Prelims Official Cut Off 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

BPSC 71वीं प्रीलिम्स आधिकारिक कट ऑफ 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर "CCE  Results" या "Preliminary Exam Cut Off" लिंक खोजें।

  3. लिंक पर क्लिक करें, एक नई विंडो खुलेगी जिसमें 71वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ अंक PDF फॉर्मेट में होंगे।

  4. अपनी कैटेगरी के अनुसार संबंधित कट ऑफ अंक PDF में देखें।

  5. जरूरत हो तो इस PDF को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

कट ऑफ अंक आधिकारिक रूप से BPSC की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी किए जाते हैं। उम्मीदवार इन निर्देशों के अनुसार आधिकारिक PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

