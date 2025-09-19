Breaking News

BPSC 71st Prelims Answer Key 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 13 सितंबर 2025 को 912 केंद्रों पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (CCE 2025) आयोजित की, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा BAS, BPS, BFS समेत कई सेवाओं में भर्ती का मौका देती है। आयोग ने अब इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर अपने उत्तर मिलाकर अनुमानित अंक जान सकते हैं। Also Check:- BPSC 71st Cut Off 2025 BPSC 71st Answer Key 2025- बीपीएससी 71वीं उत्तर कुंजी 2025 हाइलाइट्स बीपीएससी ने आज, 19 सितंबर को 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी की है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में त्रुटि लगती है, तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों की जांच के बाद आयोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1264 पदों पर नियुक्तियां होंगी। अन्य परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध है।

संगठन का नाम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा का नाम BPSC 71वीं CCE 2025 रिक्तियों की संख्या 1264 आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि 19 सितंबर 2025 परीक्षा की तारीख 13 सितंबर 2025 मार्किंग स्कीम प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक,

प्रत्येक गलत उत्तर पर -1/3 अंक आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in BPSC 71st Answer Key 2025 PDF Link- Active BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार लॉगिन किए बिना सीधे एक्टिव लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने उत्तर मिलाकर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। BPSC 71st Answer Key 2025 PDF यहां क्लिक करें BPSC 71st Prelims Answer Key 2025 Objection Details: आपत्ति विवरण क्या है? BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन (General Studies) विषय की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक अपने Username और Password से लॉगिन कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न के लिए प्रामाणिक साक्ष्य या स्रोत अपलोड करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद या अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।