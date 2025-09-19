RRB NTPC Graduate Level Result 2025 OUT: एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

RRB NTPC Graduate Level Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परिणाम का इंतजार कर रहे थे, वे इसे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल की CBT-1 परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक हुई थी, और प्रारंभिक उत्तर कुंजी 1 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। आपत्तियां 6 जुलाई तक दर्ज की जा सकती थीं। इस भर्ती में कुल 8113 पद भरे जाएंगे, जिनमें स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, और गुड्स गार्ड जैसे पद शामिल हैं।
रेलवे ने कट-ऑफ अंक, मेरिट लिस्ट, और चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। सफल उम्मीदवार CBT-2 परीक्षा में भाग लेंगे। गलत जवाब पर 1/3 अंक की कटौती होती है। परिणाम आने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड संबंधित क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB NTPC CBT 1 Result 2025 PDF: आरआरबी एनटीपीसी परिणाम 2025 हाइलाइट्स
सीबीटी-1 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PDF प्रारूप में प्रकाशित योग्य उम्मीदवारों की सूची में अपने रोल नंबर को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 PDF में जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रदर्शित होंगे, वे CBT-1 परीक्षा में सफल माने जाएंगे और उन्हें CBT-2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के बाद अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर दें और आगे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर रोजाना अपडेट चेक करते रहें।
विवरण
जानकारी
संगठन का नाम
रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board)
परीक्षा का नाम
RRB NTPC CBT-1 परीक्षा 2025
पद का नाम
ग्रेजुएट लेवल (Graduate-Level)
रिक्तियों की संख्या
8113
RRB NTPC रिजल्ट 2025 तिथि
19 सितंबर 2025
CBT-1 परीक्षा तिथि
5 से 24 जून 2025
उम्मीदवार उपस्थित
लगभग 26 लाख
आधिकारिक वेबसाइट
rrbcdg.gov.in
RRB NTPC Graduate Level Result 2025 CBT 1: रिजल्ट कैसे चेक करें?
कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक RRB क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में ज़ोन-वार प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। उम्मीदवार इस PDF में Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं। रिजल्ट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन किया जा सकता है।
सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर दिए गए "CEN No. 05/2024 Recruitment of various Non-Technical Popular Categories (NTPC)-Graduate " लिंक पर क्लिक करें।
अपनी लॉगिन विवरण (रोल नंबर और जन्मतिथि) डालकर लॉगिन करें।
स्क्रीन पर रिजल्ट PDF फाइल खुल जाएगी।
PDF फाइल में अपना नाम और रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का उपयोग करें।
RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 PDF फाइल डाउनलोड करें।
अंत में रिजल्ट का प्रिंट निकाल लें।
Zone Wise-RRB NTPC Graduate Level Result 2025 PDF Link
उम्मीदवार सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी होते ही जोन-वाइज परिणाम पीडीएफ नीचे दी तालिका से डाउनलोड कर सकते हैं।
|रेलवे जोन
|रिजल्ट PDF
|चयनित उम्मीदवारों की संख्या
|रिक्तियाँ
|RRB Ahmedabad
|क्लिक करें
|516
|RRB Ajmer
|क्लिक करें
|1981
|132
|RRB Bengaluru
|क्लिक करें
|496
|RRB Bhopal
|क्लिक करें
|155
|RRB Bhubaneswar
|क्लिक करें
|758
|RRB Bilaspur
|क्लिक करें
|9744
|649
|RRB Chandigarh
|क्लिक करें
|410
|RRB Chennai
|क्लिक करें
|6546
|436
|RRB Gorakhpur
|क्लिक करें
|129
|RRB Guwahati
|क्लिक करें
|516
|RRB Jammu-Srinagar
|क्लिक करें
|145
|RRB Kolkata
|क्लिक करें
|1382
|RRB Malda
|क्लिक करें
|198
|RRB Mumbai
|क्लिक करें
|827
|RRB Muzaffarpur
|क्लिक करें
|12
|RRB Prayagraj
|क्लिक करें
|227
|RRB Patna
|क्लिक करें
|111
|RRB Ranchi
|क्लिक करें
|322
|RRB Secunderabad
|क्लिक करें
|478
|RRB Siliguri
|क्लिक करें
|40
|RRB Thiruvananthapuram
|क्लिक करें
|174
|कुल
|8113
RRB NTPC Result 2025 Graduate Level: रिजल्ट जारी होने के बाद अगला क्या होगा?
जो उम्मीदवार CBT-1 में सफल होते हैं, वे CBT-2 के लिए पात्र होंगे। इसलिए सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट आने के तुरंत बाद इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से अपडेट होती रहेगी।
