BPSC 71st Prelims Question Paper 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (CCE Prelims 2025) आयोजित की है। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। इस परीक्षा में करीब 4.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि कुल 1250 पदों पर भर्ती होनी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025 PDF जरूर डाउनलोड करें, ताकि वे परीक्षा के स्तर और विषयवार वेटेज को बेहतर तरीके से समझ सकें। इससे आने वाली तैयारी और मुख्य परीक्षा में सफलता की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

BPSC 71st Question Paper 2025 PDF Download Link

जिन उम्मीदवारों ने BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 में भाग लिया है या आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अभ्यास और संदर्भ के लिए प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इतिहास, विज्ञान, समसामयिक मामले और बिहार से जुड़े सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न शामिल हैं। यह PDF परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर समझने में मदद करेगी। GS प्रश्न पत्र की PDF नीचे अपडेट कर दी गई है।