BPSC 71st Prelims Question Paper 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (CCE Prelims 2025) आयोजित की है। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। इस परीक्षा में करीब 4.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि कुल 1250 पदों पर भर्ती होनी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025 PDF जरूर डाउनलोड करें, ताकि वे परीक्षा के स्तर और विषयवार वेटेज को बेहतर तरीके से समझ सकें। इससे आने वाली तैयारी और मुख्य परीक्षा में सफलता की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
BPSC 71st Question Paper 2025 PDF Download Link
जिन उम्मीदवारों ने BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 में भाग लिया है या आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अभ्यास और संदर्भ के लिए प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इतिहास, विज्ञान, समसामयिक मामले और बिहार से जुड़े सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न शामिल हैं। यह PDF परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर समझने में मदद करेगी। GS प्रश्न पत्र की PDF नीचे अपडेट कर दी गई है।
BPSC 71st Prelims Question Paper 2025 PDF
यहां क्लिक करें
Check the BPSC 71st Prelims Exam Analysis
BPSC 71st CCE Question Paper 2025- बीपीएससी 71st पेपर हाइलाइट्स
बीपीएससी CCE प्रारंभिक लिखित परीक्षा की PDF उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आज पूछे गए सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से BPSC 71वीं परीक्षा का संक्षिप्त अवलोकन देख सकते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संगठन
|बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
|पद का नाम
|अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (DSP), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अन्य गजटेड पद जैसे राजस्व अधिकारी व सहायक आयुक्त
|कुल रिक्तियां
|1298
|परीक्षा का नाम
|BPSC 71वीं संयुक्त प्रतियोगी लिखित परीक्षा 2025
|परीक्षा तिथि
|13 सितंबर 2025
|शिफ्ट समय
|दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक
|आधिकारिक वेबसाइट
|bpsc.bihar.gov.in
Official BPSC 71st Question Paper 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक BPSC 71वीं प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देखें:
-
BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
-
Latest Updates या Notice/Results सेक्शन में जाएं।
-
“BPSC 71वीं Prelims Question Paper 2025” का लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
-
PDF डाउनलोड करें।
-
अभ्यास और संदर्भ के लिए PDF सेव कर लें।
71st Prelims BPSC Question Paper 2025: बीपीएससी 71 वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र की संरचना
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में बीपीएससी 71 वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र की संरचना देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का माध्यम
|
ऑफ़लाइन
|
प्रश्नों का प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय)
|
विषय
|
सामान्य अध्ययन
|
कुल प्रश्नों की संख्या
|
150
|
कुल अंक
|
150
|
समय अवधि
|
2 घंटे
|
नकारात्मक अंकन
|
⅓ अंक
