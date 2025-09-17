MP Police Constable Exam Pattern 2025: एपमी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, यहां करें चेक

MP Police Constable Exam Pattern 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 7500 खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो Candidates इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वे तय समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकें।
MPESB पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में तीन सेक्शन हैं: सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, और विज्ञान और सरल अंकगणित। Candidates को परीक्षा में 100 MCQ हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसलिए, सिलेबस में बताए गए सभी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और उन पर अच्छी पकड़ बनाना जरूरी है। इस लेख में सभी विषयों के लिए नवीनतम MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के साथ-साथ एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया है।
MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन में परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें और विषय जारी किए हैं। सिलेबस में दिए गए सभी चैप्टर पर अच्छी पकड़ बनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। इससे आप केवल उन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की मुख्य जानकारी दी गई है:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
|
पोस्ट नाम
|
कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)
|
रिक्तियां
|
7500
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा
|
प्रश्न प्रकार
|
एमसीक्यू
|
अधिकतम अंक
|
100
|
नकारात्मक अंकन
|
नहीं
MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025
Candidates को MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इससे उन्हें टेस्ट का फॉर्मेट, प्रश्नों की संख्या, मार्किंग स्कीम, समय-सीमा, अधिकतम अंक और अन्य जानकारी समझने में मदद मिलेगी। लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की समय-सीमा 2 घंटे होगी। आधिकारिक मार्किंग स्कीम के अनुसार, हर प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत जवाब देने या किसी प्रश्न का जवाब न देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नीचे MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न को विस्तार से देखें:
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
परीक्षा अवधि
|
सामान्य ज्ञान और तर्क
|
40
|
40
|
2 घंटे
|
बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता
|
30
|
30
|
विज्ञान और सरल अंकगणित
|
30
|
30
|
कुल
|
100
|
100
also read:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation