MP Police Constable Exam Pattern 2025: एपमी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, यहां करें चेक

MP Police Constable Exam Pattern 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 7500 खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो Candidates इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वे तय समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकें।

MPESB पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में तीन सेक्शन हैं: सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, और विज्ञान और सरल अंकगणित। Candidates को परीक्षा में 100 MCQ हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसलिए, सिलेबस में बताए गए सभी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और उन पर अच्छी पकड़ बनाना जरूरी है। इस लेख में सभी विषयों के लिए नवीनतम MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के साथ-साथ एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया है।

MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन में परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें और विषय जारी किए हैं। सिलेबस में दिए गए सभी चैप्टर पर अच्छी पकड़ बनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। इससे आप केवल उन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की मुख्य जानकारी दी गई है: