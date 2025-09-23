Delhi Police Constable Vacancy 2025
EMRS Librarian Exam Pattern 2025: ईएमआरएस लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न, यहां जानें

By Priyanka Pal
Sep 23, 2025, 18:52 IST

EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस 2025 को दो टियर में बांटा गया है: टियर 1 और टियर 2। सभी जरूरी टॉपिक को जानने के लिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस और परीक्षा पैटर्न यहां देखें।

EMRS Librarian Exam Pattern 2025

EMRS Librarian Exam Pattern 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 के माध्यम से लाइब्रेरियन पद के लिए 124 वैकेंसी की घोषणा की है। यह पद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT), विविध श्रेणी के शिक्षक (ग्रुप-बी) के अंतर्गत आता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को सिलेबस देख लेना चाहिए और तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे उन्हें केवल उन चैप्टर को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं।

EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस 2025 की मुख्य बातें

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस की घोषणा की है। अगर आप आधिकारिक सिलेबस को अपनी तैयारी की रणनीति में शामिल करते हैं, तो आपको सभी जरूरी टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। इससे आपकी सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें नीचे देखें।

परीक्षा संचालन निकाय

आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

पोस्ट नाम

लाइब्रेरियन

परीक्षा का नाम

ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा 2025

रिक्तियां

124

चयन प्रक्रिया

टियर 1 (प्रारंभिक परीक्षा), टियर 2 (विषय ज्ञान परीक्षा)

परीक्षा मोड

ऑफलाइन

अधिकतम अंक

टियर 1: 100, टियर 2: 100

नौकरी का स्थान

पूरे भारत में

EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न 2025

EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न को दो टियर में बांटा गया है। टियर 1 एक प्रारंभिक परीक्षा है और टियर 2 विषय-ज्ञान की परीक्षा है। परीक्षा की जरूरतों, मार्किंग स्कीम, परीक्षा की अवधि और अन्य जानकारी को समझने के लिए Candidates को परीक्षा पैटर्न से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। स्पष्टता के लिए हमने नीचे सभी चरणों के लिए EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न साझा किया है।

टियर 1 के लिए EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न

EMRS लाइब्रेरियन पद के लिए टियर 1 परीक्षा एक प्रारंभिक (क्वालीफाइंग) टेस्ट है। यह एक OMR-आधारित टेस्ट है, जिसमें 100 अंकों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई टेबल में टियर 1 के लिए EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न देखें:

भाग

विषय

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क

अवधि

भाग I

सामान्य जागरूकता

10

10

परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होगी तथा प्रत्येक भाग के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी।

भाग-II

तर्क क्षमता

15

15

भाग III

आईसीटी का ज्ञान

15

15

भाग-IV

शिक्षण योग्यता

30

30

भाग-V डोमेन ज्ञान:

क) अनुभवात्मक गतिविधि-आधारित शिक्षण और केस स्टडी-आधारित प्रश्न

(बी) एनईपी-2020

20







10

30

कुल

100

100

भाग-VI

भाषा दक्षता: सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषा* (प्रत्येक विषय के लिए 10 अंक)। यह भाग केवल अर्हक प्रकृति का है, जिसमें न्यूनतम 40% अंक (अर्थात 30 में से 12 अंक) कुल मिलाकर प्राप्त करने होंगे (अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मिलाकर)। यदि उम्मीदवार भाग VI में अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो भाग I से V का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

30

30

टियर 2 के लिए EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न

EMRS लाइब्रेरियन टियर 2 एक विषय ज्ञान परीक्षा है। Candidates को टियर I परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें भाषा योग्यता (यानी, भाग VI) को शामिल नहीं किया जाएगा, जो केवल क्वालीफाइंग है। हालांकि, मेरिट लिस्ट केवल टियर II परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। नीचे दी गई टेबल में टियर 2 के लिए EMRS लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न देखें:

विषय

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क

अवधि

उद्देश्य

वर्णनात्मक

उद्देश्य

वर्णनात्मक

विषय-विशिष्ट ज्ञान

40

15

40

60

3 घंटे

कुल

55

100

EMRS Librarian Exam Pattern 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

