Asia Cup Winners List 2025
dsssb.delhi.gov.in admit card 2025 [OUT]: डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 29, 2025, 13:59 IST

dsssb.delhi.gov.in admit card 2025: डीएसएसएसबी 2025 का एडमिट कार्ड आज, 29 सितंबर 2025, डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। जो उम्मीदवार 1 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक होने वाली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

dsssb.delhi.gov.in admit card 2025 Out

dsssb.delhi.gov.in admit card 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने Lower Division Clerk, Junior Assistant, Stenographer Grade-II, Junior Stenographer (Hindi/English), Lower Division Clerk-cum-Typist, Jr. Stenographer, Stenographer एवं Assistant Grade – I पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

DSSSB Admit Card 2025 OUT

DSSSB ने जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए आयोजित परीक्षा 2025, के  लिए हॉल टिकट जारी कर दिए है। परीक्षा 1, 6 से 11, 13 से 17, 21 से 23, 27, 31 अक्टूबर, 3 और 4 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी नीचे दी तालिका से प्राप्त करें।

संगठन का नाम

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB)

पद का नाम

लोअर डिविजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, जूनियर स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेज़ी), लोअर डिविजन क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड – I

विज्ञापन संख्या

05/2023

DSSSB परीक्षा 2025 की तिथियां

1, 6-11, 13-17, 21-23, 27, 31 अक्टूबर; 3 और 4 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

www.dsssb.delhi.gov.in

परीक्षा तिथि नोटिस

यहां क्लिक करें

DSSSB Exam Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

DSSSB एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी (आवेदन संख्या और पासवर्ड) दर्ज करनी होगी। हॉल टिकट पाने के आसान स्टेप्स नीचे देखें।

  1. DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

  2. नवीनतम समाचार सेक्शन में "Download Admit Card For DSSSB Junior Assistant Exam 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  3. नए पेज पर आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।

  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन अपने साथ ले जाएं।

DSSSB Admit Card 2025 Link

DSSSB 2025 के लिए एडमिट कार्ड अब dsssb.delhi.gov.in पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार जूनियर असिस्टेंट और अन्य संबंधित पदों की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे आवेदन संख्या और पासवर्ड से अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 

DSSSB Admit Card 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

