dsssb.delhi.gov.in admit card 2025 [OUT]: डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट Direct Link

dsssb.delhi.gov.in admit card 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने Lower Division Clerk, Junior Assistant, Stenographer Grade-II, Junior Stenographer (Hindi/English), Lower Division Clerk-cum-Typist, Jr. Stenographer, Stenographer एवं Assistant Grade – I पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB Admit Card 2025 OUT

DSSSB ने जूनियर असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए आयोजित परीक्षा 2025, के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए है। परीक्षा 1, 6 से 11, 13 से 17, 21 से 23, 27, 31 अक्टूबर, 3 और 4 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी नीचे दी तालिका से प्राप्त करें।