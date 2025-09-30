भारत में किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जानें जवाब

कश्मीर को दुनिया भर में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहा था, “अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।” महान हिमालय से घिरा कश्मीर बर्फ से ढकी चोटियों, चमकती झीलों, खिलते हुए बगीचों और हरी-भरी वादियों से सजा है, जो किसी पेंटिंग की तरह दिखती हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी संस्कृति मिलकर इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती हैं। कश्मीर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? कश्मीर की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। घाटी का हर कोना स्वर्ग जैसा सुंदर लगता है, चाहे वह चमकती हुई डल झील हो, रंग-बिरंगे ट्यूलिप गार्डन हों या गुलमर्ग की बर्फ से ढकी ढलानें हों। यहां का शांत वातावरण, ताजी हवा और दिल मोह लेने वाले नजारे कश्मीर को "धरती का स्वर्ग" बनाते हैं। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता कश्मीर खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। इस घाटी में नदियां, झीलें, घास के मैदान और जंगल हैं। डल झील अपने हाउसबोट और शिकारों के लिए जानी जाती है। यह झील सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जादुई लगती है।

गुलमर्ग स्कीइंग और बर्फ के खेलों के लिए पसंदीदा जगह है, जबकि पहलगाम और सोनमर्ग अपने हरे-भरे मैदानों और साफ पानी की नदियों के लिए मशहूर हैं। श्रीनगर में मुगल गार्डन अपने फव्वारों, फूलों और पुराने डिजाइनों के साथ एक शाही एहसास देते हैं। कश्मीर: संस्कृति और मेहमाननवाजी खूबसूरत नजारों के अलावा कश्मीर की संस्कृति भी उतनी ही आकर्षक है। यहां के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे मेहमानों का बहुत ध्यान और सम्मान करते हैं। कश्मीर की हस्तशिल्प कला, जैसे पश्मीना शॉल, कालीन और पेपर-मैशे आर्ट दुनिया भर में मशहूर हैं। कश्मीरी खाना स्वाद से भरपूर होता है, जिसमें रोगन जोश, यखनी और केसर वाली पारंपरिक कहवा चाय जैसे पकवान कश्मीरी अपनेपन का प्रतीक हैं। कश्मीर का केसर – लाल सोना भारत में कश्मीर एकमात्र ऐसी जगह है, जहां केसर उगाया जाता है। इसे “लाल सोना” भी कहते हैं। श्रीनगर के पास स्थित पंपोर शहर अपने केसर के खेतों के लिए मशहूर है, जहां पतझड़ के मौसम में बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। कश्मीरी केसर को अपने गहरे लाल रंग, तेज सुगंध और औषधीय गुणों के कारण दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। भारत केसर के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और इसका ज्यादातर हिस्सा कश्मीर से आता है, जो इसे घाटी की विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक बनाता है।