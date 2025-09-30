India to Bhutan Train: भारत से भूटान के लिए कब चलेगी पहली ट्रेन? रेल प्रोजेक्ट, रूट और लोकेशन यहाँ देखें

India to Bhutan Train Route Name: भारत और भूटान के बीच दशकों से गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने हमेशा व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी की कमी ने इन प्रयासों में बाधा डाली थी। अब भारत ने दो ऐतिहासिक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक (कोक्राझार–जेलफु और बनरहाट–साम्टसे) की घोषणा की है, जो पहली बार इन पड़ोसी देशों को रेल मार्ग से जोड़ेंगे।
इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4,033 करोड़ है और यह पूरी तरह भारत द्वारा वित्तपोषित है। इन परियोजनाओं से न केवल भूटान को भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क और वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, यात्री यात्रा और औद्योगिक विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट रूट और लोकेशन
India to Bhutan Train Name: भारत-भूटान क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट में कोक्राझार–जेलफु और बनरहाट–साम्टसे दो प्रमुख रूट हैं। इन रूट्स पर कई स्टेशन, पुल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
Kokrajhar–Gelephu Line (Assam–Southern Bhutan) कोक्राझार–जेलफु लाइन (असम–दक्षिणी भूटान)
रूट: कोक्राझार (असम, भारत) से जेलफु (भूटान) तक।
कुल लंबाई: 69 किमी (भारत में 66.61 किमी, भूटान में 2.39 किमी)।
स्टेशनों की संख्या: छह स्टेशन—बलाजन, गरुभासा, रनिखाता, शांतिपुर, डाडगिरी और जेलफु।
रणनीतिक महत्व: जेलफु को भूटान का प्रमुख लॉजिस्टिक और माइंडफुलनेस हब बनाया जा रहा है; कोक्राझार बंगईगांव और भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: छह स्टेशन, 29 प्रमुख पुल, 65 लघु पुल, दो वायाडक्ट, दो माल गोदाम, 39 रोड-अंडर-ब्रिज और एक रोड-ओवर-ब्रिज शामिल।
Banarhat–Samtse Line (West Bengal–Western Bhutan) बनरहाट–साम्टसे लाइन (पश्चिम बंगाल–पश्चिमी भूटान)
रूट: बनरहाट (पश्चिम बंगाल, भारत) से साम्टसे (भूटान) तक।
कुल लंबाई: 20 किमी (भारत में 17.42 किमी, भूटान में 2.13 किमी)।
स्टेशनों की संख्या: दो मुख्य स्टेशन—बनरहाट और साम्टसे।
रणनीतिक महत्व: साम्टसे एक औद्योगिक शहर है; बनरहाट उत्तर बंगाल रेलवे ग्रिड का महत्वपूर्ण जंक्शन।
इंफ्रास्ट्रक्चर: दो स्टेशन, एक प्रमुख पुल, 24 लघु पुल, 37 अंडरपास और एक फ्लाईओवर।
ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड होंगी और आधुनिक हाई स्पीड यात्री एवं मालगाड़ी के लिए उपयुक्त होंगी। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों का पालन निर्माण प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई है।
कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट:
कोक्राझार–जेलफु लाइन: निर्माण और कमीशनिंग 2029 तक पूर्ण होने की संभावना।
बनरहाट–साम्टसे लाइन: 2028 तक पूरी होने का लक्ष्य।
भूमि अधिग्रहण और तकनीकी सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी के 2024 दौरे के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
India to Bhutan Train Ticket Price कितना होगा किराया
भारत से भूटान तक ट्रेन टिकट की कीमत रूट, श्रेणी और दूरी पर निर्भर करेगी। ख़बरों की माने तो अनुमानित टिकट दर 300–800 रुपये के बीच हो सकती है। प्री-बुकिंग ऑनलाइन और स्टेशन दोनों से संभव है, जिससे यात्रा आसान और सुविधाजनक होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन के शुरू होने पर ही टिकट का प्राइज निर्धारित किया जायेगा.
भूटान को मिलेगा भारतीय रेलवे नेटवर्क का लाभ
इन रेल लिंक से भूटान को भारत के 150,000 किमी रेलवे नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय बंदरगाहों के जरिए EXIM व्यापार सुगम होगा।
माल और यात्री परिवहन में समय की बचत, क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
भारत-भूटान सीमापार रेलवे लिंक दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक लाभ लेकर आएंगे।
