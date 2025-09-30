India to Bhutan Train: भारत से भूटान के लिए कब चलेगी पहली ट्रेन? रेल प्रोजेक्ट, रूट और लोकेशन यहाँ देखें

India to Bhutan Train Route Name: भारत और भूटान के बीच दशकों से गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने हमेशा व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी की कमी ने इन प्रयासों में बाधा डाली थी। अब भारत ने दो ऐतिहासिक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक (कोक्राझार–जेलफु और बनरहाट–साम्टसे) की घोषणा की है, जो पहली बार इन पड़ोसी देशों को रेल मार्ग से जोड़ेंगे।

इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4,033 करोड़ है और यह पूरी तरह भारत द्वारा वित्तपोषित है। इन परियोजनाओं से न केवल भूटान को भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क और वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, यात्री यात्रा और औद्योगिक विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट रूट और लोकेशन

India to Bhutan Train Name: भारत-भूटान क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट में कोक्राझार–जेलफु और बनरहाट–साम्टसे दो प्रमुख रूट हैं। इन रूट्स पर कई स्टेशन, पुल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।