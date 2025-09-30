UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
भारत का सबसे हरा-भरा शहर कौनसा है? यहां देखें नाम

By Bagesh Yadav
Sep 30, 2025, 17:50 IST

मैसूर, जिसे कभी-कभी "मैसुरु" भी कहा जाता है, कर्नाटक में स्थित है और इसे भारत का सबसे हरा-भरा शहर माना जाता है। कर्नाटक का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रसिद्ध मैसूर पैलेस का घर है, जो खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है। हाल ही में, चामुंडी पहाड़ी पर लगभग 40,000 पौधे लगाए गए थे।

आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, "प्रकृति है तभी प्रगति है" — यह एक जानी-मानी हिंदी कहावत है जो हमें बताती है कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम प्रकृति मां की देखभाल करें। यह बहुत प्रभावशाली बात है, है न?

अब, यहां एक आंखें खोलने वाली जानकारी है: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जंगल पृथ्वी का लगभग 31% हिस्सा कवर करते हैं। साथ ही, वे हर साल लगभग 15.6 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लेकिन चिंता की बात यह है कि वनों की कटाई चौंकाने वाली गति से हो रही है, जिससे हमारे जंगल CO₂ सोखने की अपनी क्षमता खो रहे हैं। और इसका नतीजा? यह जलवायु परिवर्तन के लिए बुरी खबर है।

मानें या न मानें, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, हम इंसान हर साल लगभग 1 करोड़ पेड़ काट रहे हैं। यह हर एक मिनट में 27 फुटबॉल के मैदानों जितने जंगल खोने जैसा है।

लेकिन अभी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं! स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और कुछ अन्य देश वनों की कटाई के खिलाफ अपने प्रयास तेज कर रहे हैं।

वे टिकाऊ वानिकी और फिर से पेड़ लगाने के प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारत? भारत भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। वह वृक्षारोपण अभियानों और वनीकरण परियोजनाओं के साथ अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

ओह, और यहां आपके लिए एक मजेदार जानकारी है! क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को सबसे हरा-भरा होने का खिताब मिला है? अगर आप उत्सुक हैं, तो बने रहिए! इस लेख में, हम भारत के शीर्ष 5 सबसे हरे-भरे शहरों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अलग-अलग शहर अपनी हरियाली बढ़ाने और हमारे पर्यावरण को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं।

भारत के शीर्ष 5 सबसे हरे-भरे शहरों की सूची

 

रैंक

भारतीय शहर

राज्य

मुख्य विशेषताएं

1

मैसूर

कर्नाटक

अपनी हरियाली, साफ-सफाई, विरासत और वृक्षारोपण जैसे ग्रीन अभियानों के लिए जाना जाता है।

2

बेंगलुरु

कर्नाटक

प्रसिद्ध बगीचों के साथ हरियाली का एक केंद्र और पर्यावरण-अनुकूल पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

3

चंडीगढ़

पंजाब और हरियाणा (UT)

इसे "ग्रीन सिटी" कहा जाता है, जिसमें सुंदर पार्क, बगीचे और ग्रीन कवर का उच्च प्रतिशत है।

4

गांधीनगर

गुजरात

भारत के सबसे अच्छे योजनाबद्ध शहरों में से एक, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता है।

5

इंदौर

मध्य प्रदेश

"भारत का सबसे स्वच्छ शहर" के रूप में मान्यता प्राप्त, जिसमें अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे और प्रभावी कचरा प्रबंधन है।

6

दीव

दमन और दीव (UT)

भारत का पहला शहर जो दिन के समय पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलता है, जिसमें साफ सड़कें और प्रभावी कचरा प्रबंधन है।

7

जमशेदपुर

झारखंड

अपने ग्रीन पहलों, व्यापक कचरा प्रबंधन प्रणालियों और बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस के लिए जाना जाता है।

8

शिमला

हिमाचल प्रदेश

अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अच्छी तरह से बनाए गए पार्कों और ग्रीन कवर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है।

9

गुवाहाटी

असम

अपनी हरियाली, प्राकृतिक वनों के संरक्षण और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के प्रयासों के लिए सराहा जाता है।

10

पुणे

महाराष्ट्र

अपने हरे-भरे परिवेश, पर्यावरण-अनुकूल पहलों और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त है।

1. मैसूर, कर्नाटक

मैसूर, जिसे अक्सर "विरासत का शहर" कहा जाता है, इस नाम पर खरा उतरता है, खासकर जब हरियाली की बात आती है। लगभग दस लाख की आबादी वाला यह शहर कुछ शानदार बगीचों का घर है, जैसे प्रसिद्ध बृंदावन गार्डन।

इसके अलावा, यहां पेड़ लगाने और उन अभियानों को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैसूर ने अपनी साफ-सफाई के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में लगातार उच्च स्कोर किया है।

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ग्रीन स्पेस के विकास के लिए पहलों का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन की ग्रीन सिटी पहल को ही लें।

उन्होंने परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को 50% तक कम करने में सफलता पाई है। यह सब अच्छी शहरी योजना और स्थिरता के बारे में है, जो सच में इस जगह को एक छोटे से हरे स्वर्ग जैसा महसूस कराता है।

2. बेंगलुरु, कर्नाटक

"भारत का बगीचों का शहर" और "सिलिकॉन वैली" के रूप में जाना जाने वाला बेंगलुरु की आबादी 1.3 करोड़ से अधिक है। तेजी से विकास के बावजूद, यह लालबाग और कब्बन पार्क जैसे महत्वपूर्ण ग्रीन स्पेस बनाए हुए है।

कर्नाटक सरकार, बीबीएमपी जैसी संस्थाओं के माध्यम से, जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उनके पास एक क्लाइमेट एक्शन एंड रेजिलिएंस प्लान है। इन पहलों में शहरी नियोजन, हरियाली और जैव विविधता को बढ़ाना शामिल है। हवा की गुणवत्ता में सुधार और कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. चंडीगढ़

चंडीगढ़ को "सिटी ब्यूटीफुल" भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे हरे-भरे शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर है। यह शहर बहुत ही सावधानी से योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट, ढेर सारे पार्क (जैसे रॉक गार्डन और रोज गार्डन), और पेड़ों से सजी सड़कें हैं।

चंडीगढ़ सक्रिय रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है और "सोलर सिटी" बनने की इच्छा रखता है। सरकार कुशल कचरा निपटान और टिकाऊ जल प्रबंधन को प्राथमिकता देती है। शहर का एक "मास्टर प्लान" है जो 2031 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन कवर का विस्तार करने पर जोर देता है।

4. गांधीनगर, गुजरात

भारत की "पेड़ों की राजधानी" गांधीनगर में प्रति 100 लोगों पर आश्चर्यजनक रूप से 416 पेड़ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 2.9 लाख है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज इस शहर को अनोखा बनाती है और भीड़ से अलग करती है? वह है इसका विशाल ग्रीन बेल्ट।

गुजरात सरकार आक्रामक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करती है। कैसे? सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करके और टिकाऊ शहरी योजना और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके। हरियाली और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे एक आदर्श टिकाऊ शहर बनाती है।

5. इंदौर, मध्य प्रदेश

कई बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीतने वाला इंदौर भारत के "सबसे स्वच्छ शहर" के रूप में जाना जाता है। शहर में 32 लाख से अधिक नागरिक हैं। शहर का नए कचरा प्रबंधन पर बहुत जोर है। इसमें स्रोत पर ही कचरे का पूरा पृथक्करण और कचरे से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं शामिल हैं।

इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा, इंदौर में मशीनीकृत सफाई और सार्वजनिक शिक्षा के प्रयासों के माध्यम से हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। इसका व्यापक दृष्टिकोण स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है।

स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है?

स्मार्ट सिटीज मिशन एक प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था।

इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और सेवाओं में सुधार करके भारत भर के 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह मिशन ऐसे शहर बनाने पर केंद्रित है जो नागरिक-अनुकूल, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत हों।

स्मार्ट सिटीज मिशन के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं:

बुनियादी ढांचा प्रदान करना: पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन सहित स्थायी स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, टिकाऊ पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना।

"स्मार्ट समाधान" लागू करना: इसमें शहरी दक्षता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा का लाभ उठाना शामिल है। उदाहरणों में शहर की सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCCs), स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट कचरा प्रबंधन, उपयोगिताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

क्षेत्र-आधारित विकास (ABD): यह मिशन मुख्य रूप से एक क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाता है, जो गहन परिवर्तन के लिए शहरों के भीतर विशिष्ट पहचाने गए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें यह शामिल हो सकता है:

रेट्रोफिटिंग: पहले से विकसित क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं को अपग्रेड करना।

पुनर्विकास: मौजूदा संरचनाओं को नए, बेहतर लेआउट और बुनियादी ढांचे के साथ बदलना।

ग्रीनफील्ड विकास: पूरी तरह से नए क्षेत्रों को शुरू से ही स्मार्ट सुविधाओं के साथ विकसित करना।

पैन-सिटी पहल: क्षेत्र-आधारित विकास के अलावा, शहर "पैन-सिटी" परियोजनाएं भी शुरू करते हैं जो पूरे शहर में स्मार्ट समाधान लागू करती हैं, जिससे सभी नागरिकों को लाभ होता है।

टिकाऊ और समावेशी विकास: यह मिशन पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने और समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देता है, जिसमें मिश्रित भूमि उपयोग और पैदल चलने योग्य इलाकों को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद: शहरों का चयन एक प्रतिस्पर्धी "स्मार्ट सिटी चैलेंज" के माध्यम से किया गया था, जिससे राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।

स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV): प्रत्येक चयनित स्मार्ट सिटी के पास स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने, मूल्यांकन करने, मंजूरी देने, धन जारी करने और उन्हें लागू करने के लिए एक समर्पित स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) है।

स्मार्ट सिटीज मिशन की योजना शुरू में पांच साल (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) के लिए थी, लेकिन चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति देने के लिए इसे 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से लागू किया जाता है।

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
