Current Affairs Quiz 07 अक्टूबर 2025: इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?

Current Affairs Quiz In Hindi 07 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? A) अल्बर्ट फर्ट, पीटर हिग्स और जॉन पेंड्री

B) जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस

C) स्टीफन हॉकिंग, रोजर पेनरोज़ और जेम्स पीबल्स

D) कार्लो रुबिया, डोना स्ट्रिकलैंड और आर्थर ऐशकिन B) जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को संयुक्त रूप से दिया गया. इन तीनों वैज्ञानिकों को 2025 के नोबेल पुरस्कार से “macroscopic quantum mechanical tunnelling और electric circuit में energy quantisation की खोज” के लिए सम्मानित किया गया है। इस खोज ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोली हैं।

2. हाल ही में "माझे घर" (Mhaje Ghar) योजना किस राज्य में शुरू की गई है? A. महाराष्ट्र

B. गोवा

C. गुजरात

D. केरल 2. B. गोवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर 2025 को गोवा में "माझे घर" योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने मकानों को नियमित करना और लंबे समय से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ (ownership rights) प्रदान करना है। इससे लगभग 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे। 3. केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल किस देश में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रीस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? A. ब्राज़ील B. दक्षिण अफ्रीका C. इटली D. सऊदी अरब 3. B. दक्षिण अफ्रीका केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 से 10 अक्टूबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग ले रहे है। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ खाना पकाने, सस्ती ऊर्जा पहुँच और सतत औद्योगिक विकास जैसी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करना है। भारत ने अपनी 50% बिजली उत्पादन क्षमता को नवीकरणीय स्रोतों से हासिल किया है। श्री मनोहर लाल इस उपलब्धि को बैठक में साझा करेंगे, जिससे भारत के सतत ऊर्जा विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान को प्रदर्शित किया जा सके।

4. चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? A. जेम्स एलिसन, तासुकु होंजो और डोना स्ट्रिकलैंड

B. मैरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची

C. जॉन बी. गुडइनफ, स्टेनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनो

D. विलियम कैलिन, पीटर रैटक्लिफ और ग्रेग सेमेंजा 4. B. मैरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार इन तीन वैज्ञानिकों मैरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता (Peripheral Immune Tolerance) से संबंधित उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है। उन्होंने रेगुलेटरी टी कोशिकाओं (Regulatory T Cells) की खोज की, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपनी ही ऊतकों पर हमला करने से रोकती हैं। 5. वर्ष 2025 में विश्व आवास दिवस (World Habitat Day) का थीम क्या था? A. Sustainable Cities

B. Affordable Housing for All

C. Urban Crisis Response

D. Climate Action