Current Affairs One Liners 03 अक्टूबर 2025: MY भारत मोबाइल ऐप किसने लांच किया?

Current Affairs One Liners 03 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी, MY भारत मोबाइल ऐप आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

वेटलिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौनसा पदक जीता- रजत पदक

विश्व पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F44 स्पर्धा में भारत ने कौन-सा पदक जीता- गोल्ड और सिल्वर

हाल ही में किस केन्द्रीय मंत्री ने MY भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया- डॉ. मनसुख मंडाविया

किस केन्द्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) लॉन्च किया- अश्विनी वैष्णव

पीएम मोदी नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे- 62,000 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है- 57