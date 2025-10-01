Current Affairs Quiz 01 अक्टूबर 2025: सरकार ने कितने नए केंन्द्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी?

Current Affairs Quiz In Hindi 01 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में जीडीपी वृद्धि दर अपडेट और नए केन्द्रीय विद्यालयों से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत पर तय किया? A) जीडीपी 6.5%, महंगाई 3.0% B) जीडीपी 6.8%, महंगाई 2.6% C) जीडीपी 7.0%, महंगाई 2.8% D) जीडीपी 6.2%, महंगाई 3.2% 1. B) जीडीपी 6.8%, महंगाई 2.6% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं, सामान्य से बेहतर मानसून और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% किया गया है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की समीक्षा बैठक के बाद साझा की।

2. DPIIT ने किस कंपनी के साथ भारत के बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए MoU साइन किया? A) Pfizer B) Thermo Fisher Scientific C) Novartis D) Biocon 2. B) Thermo Fisher Scientific DPIIT और Thermo Fisher Scientific ने एक MoU साइन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना है। इस साझेदारी के माध्यम से अगले तीन वर्षों में 500 से अधिक स्टार्टअप्स को रणनीतिक सलाह, तकनीकी पहुँच, मेंटरशिप और बिजनेस एक्सेलेरेशन प्रोग्राम के जरिए समर्थन मिलेगा। 3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है? A) 50 B) 55 C) 57 D) 60 3. C) 57 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में नागरिक क्षेत्र के तहत 57 नई केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) खोलने की मंजूरी दी है, जिनका अनुमानित व्यय ₹5862 करोड़ से अधिक है। यह पहल बढ़ती संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली है।