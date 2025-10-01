RRB ALP Result 2025 OUT!
Current Affairs Quiz 01 अक्टूबर 2025: सरकार ने कितने नए केंन्द्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी?

By Bagesh Yadav
Oct 1, 2025, 16:28 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 01 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में जीडीपी वृद्धि दर अपडेट और नए केन्द्रीय विद्यालयों से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत पर तय किया?

A) जीडीपी 6.5%, महंगाई 3.0%

B) जीडीपी 6.8%, महंगाई 2.6%

C) जीडीपी 7.0%, महंगाई 2.8%

D) जीडीपी 6.2%, महंगाई 3.2%

1. B) जीडीपी 6.8%, महंगाई 2.6%

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं, सामान्य से बेहतर मानसून और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% किया गया है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की समीक्षा बैठक के बाद साझा की।

2. DPIIT ने किस कंपनी के साथ भारत के बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए MoU साइन किया?

A) Pfizer

B) Thermo Fisher Scientific

C) Novartis

D) Biocon

2. B) Thermo Fisher Scientific

DPIIT और Thermo Fisher Scientific ने एक MoU साइन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना है। इस साझेदारी के माध्यम से अगले तीन वर्षों में 500 से अधिक स्टार्टअप्स को रणनीतिक सलाह, तकनीकी पहुँच, मेंटरशिप और बिजनेस एक्सेलेरेशन प्रोग्राम के जरिए समर्थन मिलेगा।

3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है?

A) 50

B) 55

C) 57

D) 60

3. C) 57

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में नागरिक क्षेत्र के तहत 57 नई केन्द्रीय विद्यालयों (KVs) खोलने की मंजूरी दी है, जिनका अनुमानित व्यय ₹5862 करोड़ से अधिक है। यह पहल बढ़ती संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली है।

4. क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है?

A) साउथ अफ्रीका 

B) ऑस्ट्रेलिया

C) न्यूजीलैंड 

D) इंग्लैंड 

4. D) इंग्लैंड 

इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने 29 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन वह अब भी काउंटी क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग में खेलते रहेंगे।

5. भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया?

A) मुंबई 

B) वाराणसी 

C) जयपुर 

D) दिल्ली 

5. D) दिल्ली 

दिल्ली के ओखला में एशिया के सबसे बड़े वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन 30 सितंबर 2025 को हुआ। इसे केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बनाया गया है। ओखला प्लांट की treatment क्षमता 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन है और यह साउथ, सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासियों की सेवा करता है।

प्रधानमंत्री के पास कैसे भेज सकते हैं अपनी शिकायत और सुझाव, ये है नंबर और पता

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
