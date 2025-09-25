Current Affairs Quiz 25 सितंबर 2025: भारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई?

Current Affairs Quiz In Hindi 25 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में भारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल-आधारित मोबाइल लांचर से सफल परीक्षण किया? A) अग्नि-V B) अग्नि-पी C) पृथ्वी-II D) त्रिशूल 1. B) अग्नि-पी अग्नि-पी (Agni-P) मिसाइल भारत की स्वदेशी, दो-चरणीय (two-stage) और सॉलिड-फ्यूल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रेल-आधारित मोबाइल लांचर से परीक्षण करना भारत की रणनीतिक लचीलापन (strategic flexibility), जीवित रहने की क्षमता (survivability) और निवारक शक्ति (deterrence capabilities) को मजबूत करता है। इसकी मारक क्षमता 2,000 किमी तक है, जिससे यह भारत की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A खरीदने का करार किया है? A) 87 B) 97 C) 107 D) 120 2. B) 97 रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 LCA Mk1A (68 सिंगल-सीटर और 29 ट्विन-सीटर) की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का करार किया है। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 6 वर्षों में पूरी होगी। इन विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) अभियान को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। 3. भारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? A) मिस्र B) सऊदी अरब C) मोरक्को D) यूएई 3. C) मोरक्को भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को के बेररेशिद (Berrechid) शहर में स्थापित की है। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने बनाया है। यह संयंत्र 20,000 वर्ग मीटर में फैला है और मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाई है। यह कदम भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुँच (global strategic outreach) और रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा।