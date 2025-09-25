Current Affairs Quiz 25 सितंबर 2025: भारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई?

IBPS PO Result 2025 OUT!
By Bagesh Yadav
Sep 25, 2025, 18:31 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 25 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज मेंभारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिटसे जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल-आधारित मोबाइल लांचर से सफल परीक्षण किया?

A) अग्नि-V

B) अग्नि-पी

C) पृथ्वी-II

D) त्रिशूल

1. B) अग्नि-पी

अग्नि-पी (Agni-P) मिसाइल भारत की स्वदेशी, दो-चरणीय (two-stage) और सॉलिड-फ्यूल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रेल-आधारित मोबाइल लांचर से परीक्षण करना भारत की रणनीतिक लचीलापन (strategic flexibility), जीवित रहने की क्षमता (survivability) और निवारक शक्ति (deterrence capabilities) को मजबूत करता है। इसकी मारक क्षमता 2,000 किमी तक है, जिससे यह भारत की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A खरीदने का करार किया है?

A) 87

B) 97

C) 107

D) 120

2. B) 97

रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 LCA Mk1A (68 सिंगल-सीटर और 29 ट्विन-सीटर) की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का करार किया है। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 6 वर्षों में पूरी होगी। इन विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) अभियान को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी।

3. भारत की पहली विदेशी डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है?

A) मिस्र

B) सऊदी अरब

C) मोरक्को

D) यूएई

3. C) मोरक्को

भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को के बेररेशिद (Berrechid) शहर में स्थापित की है। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने बनाया है। यह संयंत्र 20,000 वर्ग मीटर में फैला है और मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाई है। यह कदम भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुँच (global strategic outreach) और रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा।

4. हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए?

A) RBI

B) NITI आयोग

C) FIU-IND

D) CBI

4. C) FIU-IND

दूरसंचार विभाग (DoT) और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND) ने एक ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बेहतर सूचना साझा करने और समन्वय के माध्यम से साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण पाना है। यह साझेदारी भारत की डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

5. हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था (MRA) के तहत किस देश के साथ समझौता किया है?

A) ऑस्ट्रेलिया

B) न्यूजीलैंड 

C) जर्मनी 

D) जापान 

A) ऑस्ट्रेलिया

24 सितंबर 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर Mutual Recognition Arrangement (MRA) पर हस्ताक्षर किए। यह India–Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) के तहत हुआ। इस व्यवस्था से दोनों देशों में ऑर्गेनिक प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता होगी, जिससे फालतू निरीक्षण (redundant inspections) घटेंगे और व्यापार प्रक्रियाएँ आसान होंगी।

GST Bachat Utsav 2025: जीएसटी बचत उत्सव? क्या हुआ सस्ता, यहाँ देखें नई रेट लिस्ट

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है!

