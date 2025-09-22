Delhi Police Constable Vacancy 2025
Current Affairs Quiz 22 सितंबर 2025: पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने है?

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 18:38 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 22 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. पीएम मोदी ने गुजरात में कितने करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया?

A) ₹20,000 करोड़

B) ₹25,500 करोड़

C) ₹34,200 करोड़

D) ₹40,000 करोड़

1. C) ₹34,200 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगभग ₹34,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस समुद्री क्षेत्र, बुनियादी ढाँचे और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति पर रहा। पीएम मोदी की यह यात्रा ‘समुद्र से समृद्धि’ अभियान पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की समुद्री व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देना है।

2. स्मृति मंधाना ने किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज़ ODI शतक का भारतीय रिकॉर्ड बनाया?

A) सचिन तेंदुलकर

B) रोहित शर्मा

C) विराट कोहली

D) केएल राहुल

2. C) विराट कोहली

20 सितम्बर 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरे ODI के दौरान स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस तरह उन्होंने विराट कोहली का 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया 52 गेंदों का शतक रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे तेज़ ODI सेंचुरी का नया इतिहास रच दिया।

3. जस्टिस पवनकुमार भीमप्पा बजंत्री ने किस हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली?

A) दिल्ली हाई कोर्ट

B) पटना हाई कोर्ट

C) इलाहाबाद हाई कोर्ट

D) बॉम्बे हाई कोर्ट

3. B) पटना हाई कोर्ट

21 सितम्बर 2025 को जस्टिस पवनकुमार भीमप्पा बजंत्री ने पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह शपथ समारोह राजभवन, पटना में आयोजित हुआ जहाँ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे।

4. वर्ल्ड अल्ज़ाइमर डे (World Alzheimer’s Day) कब मनाया जाता है?

A) 1 सितम्बर

B) 15 सितम्बर

C) 21 सितम्बर

D) 30 सितम्बर 

4. C) 21 सितम्बर 

वर्ल्ड अल्ज़ाइमर डे हर साल 21 सितम्बर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्ज़ाइमर रोग और अन्य डिमेंशिया से जुड़े लक्षणों, चुनौतियों और सामाजिक कलंक (stigma) के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह प्रगतिशील मस्तिष्क विकार स्मृति, सोचने की क्षमता और रोज़मर्रा के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

5. वर्ल्ड राइनो डे (World Rhino Day) कब मनाया जाता है?

A) 19 सितम्बर

B) 20 सितम्बर

C) 21 सितम्बर

D) 22 सितम्बर

5. D) 22 सितम्बर

हर साल 22 सितम्बर को वर्ल्ड राइनो डे (World Rhino Day) दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडों की घटती संख्या पर ध्यान आकर्षित करना और उन्हें शिकार (Poaching) व प्राकृतिक आवास की कमी जैसी गंभीर खतरों से बचाने के लिए जागरूकता फैलाना है।

