Current Affairs One Liners 10 Sep 2025: फ्रांस के नए PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

Current Affairs One Liners 10 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति मिलिर्टी एक्सरसाइज ZAPAD 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है- सी. पी. राधाकृष्णन

फ़्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने हाल ही में किसे देश का पीएम नियुक्त किया है-सेबेस्टियन लेकोर्नु

प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की- 1,500 करोड़

रक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर एस्पायर के माध्यम से दोहरे उपयोग वाली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है- एडसिल

भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- श्रीलंका