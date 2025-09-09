Vice President Election 2025: सी. पी. राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, किसे मिले कितने वोट? देखें यहां

Vice President Election 2025: भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने 452 वोटों के साथ जीत दर्ज कर देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुधर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लोकसभा और राज्यसभा के अनेक सांसदों ने मंगलवार को इस मतदान में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि यह पहला अवसर था जब किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। Vice President Election 2025: हाई लाइट्स पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद यह उपराष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया। एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुधर्शन रेड्डी को हराया। रेड्डी को कुल 300 वोट मिले।

788 योग्य सांसदों में से 767 ने मतदान किया, यानी मतदान प्रतिशत 98.2% रहा। इनमें से 752 वोट मान्य पाए गए। 12 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, जबकि 15 वोट अमान्य घोषित हुए। जीत के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा 391 वोट था। एनडीए की संसदीय शक्ति और सहयोगी दलों के समर्थन से राधाकृष्णन ने स्पष्ट जीत दर्ज की। सी. पी. राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर सी. पी. राधाकृष्णन, जिन्हें “कोयंबटूर के वाजपेयी” के नाम से भी जाना जाता है, राजनीतिक गलियारों में अपनी मित्रवत छवि के लिए मशहूर हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। वे व्यवसाय प्रशासन (BBA) में स्नातक हैं और 1974 से आरएसएस स्वयंसेवक और जनसंघ से सक्रिय राजनीति में जुड़े। 1998 और 1999 में उन्होंने कोयंबटूर से भाजपा सांसद के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।