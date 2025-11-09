RRB Group D Exam City Intimation Slip 2025
दुनिया के वे देश जो बन गए इतिहास, जानें नाम

इतिहास में कई देश बहुत बड़े और ताकतवर बने, लेकिन समय के साथ उनका नामोनिशान मिट गया। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रशिया (Prussia) है, जो एक समय का बहुत ताकतवर साम्राज्य था और जिसने जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रशिया नक्शे से गायब हो गया और उसकी जमीनें नए जर्मन राज्यों और पोलैंड में मिल गईं।

एक समय था, जब दुनिया का नक्शा बहुत अलग दिखता था। सीमाएं बदलती थीं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे और कुछ देश तो पूरी तरह से गायब हो गए। ये देश कभी गर्व और ताकत से भरे थे। उनके अपने झंडे, नेता और संस्कृतियां थीं, लेकिन आज वे सिर्फ इतिहास की किताबों और पुराने नक्शों में ही मिलते हैं।

क्या आप उन देशों के बारे में जानते हैं जो अब नहीं हैं? उदाहरण के लिए, चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) को ही लीजिए। यह यूरोप का एक शांत और मजबूत देश था, लेकिन 1993 में यह दो नए देशों—चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया—में बंट गया। ऐसा ही एक और देश यूगोस्लाविया (Yugoslavia) है, जो सालों के संघर्ष के बाद कई देशों में टूट गया।

इस लेख में हम उन टॉप 5 देशों पर नजर डालेंगे, जो अब दुनिया के नक्शे पर नहीं हैं। हम जानेंगे कि वे कैसे गायब हुए, उनके खत्म होने के क्या कारण थे, और आज उनका क्या बचा है। आइए, शुरू करते हैं।

कौन-से हैं वे टॉप देश जो अब नहीं हैं? टॉप 5 की सूची

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार, नीचे दिए गए देश युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कई कारणों से समय के साथ खत्म हो गए।

पूर्व नाम

वर्तमान स्थिति/इस नाम से जाना जाता है

टिप्पणी

एबिसिनिया (Abyssinia)

इथोयोपिया

  

ऑस्ट्रिया-हंगरी (Austria-Hungary)

ऑस्ट्रिया

पहले विश्व युद्ध के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

बसुटोलैंड (Basutoland)

लेसोथो

  

बंगाल (Bengal)

भारत और बांग्लादेश का हिस्सा

  

बर्मा (Burma)

म्यांमार

  

कैटालोनिया (Catalonia)

स्पेन का क्षेत्र

  

सीलोन (Ceylon)

श्रीलंका

  

चंपा (Champa)

वियतनाम

  

कोर्सिका (Corsica)

फ्रांस का हिस्सा

  

पूर्वी जर्मनी (East Germany)

जर्मनी

  

पूर्वी पाकिस्तान (East Pakistan)

बांग्लादेश

  

इंग्लैंड (England)

यूके का हिस्सा

  

ग्रैन कोलंबिया (Gran Colombia)

पनामा

  

हवाई (Hawaii)

यूएसए में मिला

विलय होने तक यह एक देश था।

न्यू ग्रेनाडा (New Grenada)

कोलंबिया गणराज्य

  

न्यूफाउंडलैंड (Newfoundland)

कनाडियन प्रांत

  

उत्तरी यमन (North Yemen)

यमन

  

ओटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire)

हंगरी, रूस, तुर्किये का हिस्सा व बाल्कान और उत्तरी अफ्रीका

  

फारस (Persia)

ईरान

  

प्रशिया (Prussia)

जर्मनी और पोलैंड का हिस्सा

दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे भंग कर दिया गया।

रोडेशिया (Rhodesia)

जिंमाब्वे

  

स्कॉटलैंड (Scotland)

यूएसए

  

सियाम (Siam)

थाइलैंड

  

सिक्किम (Sikkim)

उत्तर भारत का हिस्सा

  

दक्षिणी वियतनाम (South Vietnam)

वियतनाम

  

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
