'फर्स्ट वर्ल्ड देश' कौन-से हैं, देखें लिस्ट

शीत युद्ध के दौरान "फर्स्ट वर्ल्ड देश" शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब यह उन देशों के लिए उपयोग होता है, जहां समाज स्थिर है और अर्थव्यवस्थाएं बहुत विकसित हैं। 2025 में इस बात पर चर्चा बदल गई है कि किसी देश को "फर्स्ट वर्ल्ड" क्या बनाता है। अब इसमें सिर्फ आर्थिक पैमानों को नहीं, बल्कि देश की भलाई की एक ज्यादा पूरी तस्वीर को शामिल किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक (HDI) स्कोर ज्यादा होता है, उन्हें अक्सर इस समूह में माना जाता है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। उदाहरण के लिए, सबसे नए आंकड़े उन देशों को दिखाते हैं, जहां मानव विकास बहुत ऊंचा है।
इसका मतलब है कि उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवा, व्यापक शिक्षा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर इस लेख में 2025 के कुछ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फर्स्ट वर्ल्ड देशों की एक सूची दी गई है।
फर्स्ट वर्ल्ड देश क्या है?
एक फर्स्ट वर्ल्ड देश वह होता है, जो बहुत विकसित हो, जहां एक स्थिर सरकार हो, एक मजबूत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो और जीवन स्तर ऊंचा हो। यह तय करने के लिए कि किसी देश को इस समूह में रखा जाना चाहिए या नहीं, लोग अक्सर उस देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर का उपयोग करते हैं।
शीत युद्ध के बाद से "फर्स्ट वर्ल्ड देश" की धारणा बहुत बदल गई है। आज यह किसी राजनीतिक जुड़ाव के बजाय एक विकसित देश के लिए एक सामान्य शब्द बन गया है। इसकी कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और गरीबी की कम दर शामिल हैं।
2025 में शीर्ष फर्स्ट वर्ल्ड देश कौन-से हैं?
नीचे दी गई टेबल मानव विकास सूचकांक (HDI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और जीवन गुणवत्ता सूचकांक जैसे महत्त्वपूर्ण पैमानों के आधार पर देशों को रैंक करती है। HDI एक अकेली संख्या है, जो यह बताती है कि कोई देश कुल मिलाकर कितना स्वस्थ, शिक्षित और धनी है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक खुशी, बोलने की आजादी और पर्यावरण की गुणवत्ता जैसी चीजों को मापता है, जबकि GDP कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। ये संख्याएं आपको किसी देश के विकास और स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देती हैं।
|
रैंक
|
फर्स्ट वर्ल्ड देश के नाम
|
मुख्य संकेतक (HDI, GDP और जीवन गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित)
|
1
|
आइसलैंड
|
नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता, लंबी जीवन प्रत्याशा और जीवन की बहुत ऊंची गुणवत्ता।
|
2
|
स्विट्जरलैंड
|
नए विचारों, स्थिर अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति में तटस्थ रहने में लीडर।
|
3
|
नॉर्वे
|
यह एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, कम बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति उच्च GDP के लिए जाना जाता है।
|
4
|
डेनमार्क
|
यह हमेशा से खुशी सूचकांक में ऊपर, भ्रष्टाचार में कम और सामाजिक गतिशीलता में ऊंचा रहा है।
|
5
|
जर्मनी
|
यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जहां मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और निर्यात में बहुत ज्यादा विकास हुआ है।
|
6
|
स्वीडन
|
एक मजबूत कल्याणकारी, जो पर्यावरण की रक्षा, लैंगिक समानता और शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है।
|
7
|
ऑस्ट्रेलिया
|
एक मजबूत सेवा क्षेत्र और ऊंचा जीवन स्तर इसे एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाते हैं।
|
8
|
हांगकांग
|
दुनिया का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और प्रति व्यक्ति GDP ऊंचा है।
|
9
|
नीदरलैंड
|
एक अमीर देश, जिसका बुनियादी ढांचा मजबूत है, दूसरे देशों के साथ व्यापार अच्छा है और नए विचारों को महत्त्व दिया जाता है।
|
10
|
बेल्जियम
|
एक बहुत विकसित अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता, जिसका HDI 0.951 है।
|
11
|
आयरलैंड
|
एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था, जहां मजबूत विदेशी निवेश और कम कॉर्पोरेट टैक्स दर है। इसका HDI 0.949 है।
