'फर्स्ट वर्ल्ड देश' कौन-से हैं, देखें लिस्ट

इसका मतलब है कि उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवा, व्यापक शिक्षा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर इस लेख में 2025 के कुछ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फर्स्ट वर्ल्ड देशों की एक सूची दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक (HDI) स्कोर ज्यादा होता है, उन्हें अक्सर इस समूह में माना जाता है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। उदाहरण के लिए, सबसे नए आंकड़े उन देशों को दिखाते हैं, जहां मानव विकास बहुत ऊंचा है।

शीत युद्ध के दौरान "फर्स्ट वर्ल्ड देश" शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब यह उन देशों के लिए उपयोग होता है, जहां समाज स्थिर है और अर्थव्यवस्थाएं बहुत विकसित हैं। 2025 में इस बात पर चर्चा बदल गई है कि किसी देश को "फर्स्ट वर्ल्ड" क्या बनाता है। अब इसमें सिर्फ आर्थिक पैमानों को नहीं, बल्कि देश की भलाई की एक ज्यादा पूरी तस्वीर को शामिल किया जाता है।

फर्स्ट वर्ल्ड देश क्या है?

एक फर्स्ट वर्ल्ड देश वह होता है, जो बहुत विकसित हो, जहां एक स्थिर सरकार हो, एक मजबूत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो और जीवन स्तर ऊंचा हो। यह तय करने के लिए कि किसी देश को इस समूह में रखा जाना चाहिए या नहीं, लोग अक्सर उस देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर का उपयोग करते हैं।

शीत युद्ध के बाद से "फर्स्ट वर्ल्ड देश" की धारणा बहुत बदल गई है। आज यह किसी राजनीतिक जुड़ाव के बजाय एक विकसित देश के लिए एक सामान्य शब्द बन गया है। इसकी कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और गरीबी की कम दर शामिल हैं।

2025 में शीर्ष फर्स्ट वर्ल्ड देश कौन-से हैं?

नीचे दी गई टेबल मानव विकास सूचकांक (HDI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और जीवन गुणवत्ता सूचकांक जैसे महत्त्वपूर्ण पैमानों के आधार पर देशों को रैंक करती है। HDI एक अकेली संख्या है, जो यह बताती है कि कोई देश कुल मिलाकर कितना स्वस्थ, शिक्षित और धनी है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक खुशी, बोलने की आजादी और पर्यावरण की गुणवत्ता जैसी चीजों को मापता है, जबकि GDP कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। ये संख्याएं आपको किसी देश के विकास और स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देती हैं।