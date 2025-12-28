BECIL Delhi Recruitment 2026: MTS और DEO सहित कई पदों पर निकली भर्ती, अंतिम तिथि 5 जनवरी

BECIL Delhi Recruitment 2026: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) की ओर से एमटीएस, डीईओ सहित पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 78 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के एक केंद्रीय सरकारी अस्पताल में संविदा आधार पर तकनीकी सहायक, नेत्र तकनीशियन, रोगी देखभाल प्रबंधक सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन किए गए हैं।

इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित भर्ती के लिए अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2026 तक अपना आवेदन पूरा करें।

BECIL Delhi Recruitment 2026: आवेदन पत्र

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पूरा करना होगा। इसके लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बीईसीआईएल भवन सी-56/A-17, सेक्टर-62, नोएडा - 201307 यूपी