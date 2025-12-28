BECIL Delhi Recruitment 2026: MTS और DEO सहित कई पदों पर निकली भर्ती, अंतिम तिथि 5 जनवरी

BECIL Delhi Recruitment 2026: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) की ओर से एमटीएस, डीईओ सहित पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 78 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के एक केंद्रीय सरकारी अस्पताल में संविदा आधार पर तकनीकी सहायक, नेत्र तकनीशियन, रोगी देखभाल प्रबंधक सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन किए गए हैं।
इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित भर्ती के लिए अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2026 तक अपना आवेदन पूरा करें।
BECIL Delhi Recruitment 2026: आवेदन पत्र
संबंधित भर्ती के लिए आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पूरा करना होगा। इसके लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बीईसीआईएल भवन सी-56/A-17, सेक्टर-62, नोएडा - 201307 यूपी
BECIL दिल्ली भर्ती 2025
BECIL Delhi Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के लिए आवेदन पत्र भेजने की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 तक जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल आगे लेख में देख सकते हैं:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL)
पद की संख्या
78
रजिस्ट्रेशन की तिथि
24 दिसंबर, 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
5 जनवरी, 2026
आवेदन का तरीका
ऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइट
becil.com
आवेदन शुल्क
295
BECIL Delhi Recruitment 2025: पात्रता मानदंड
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) की ओर से निकाले गए पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता:
संबंधित पदों के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों के पास बीएससी, ग्रेजुएशन डिग्री, एमएससी, 12वीं या 10वीं की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा:
18 से 40 वर्ष
चयन प्रक्रिया:
प्रत्येक पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी।
BECIL Delhi Recruitment 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी:
-
जन्म प्रमाण पत्र
-
जाति प्रमाण पत्र
-
कार्य अनुभव पत्र
-
पैन कार्ड
-
आधार कार्ड
-
शैक्षिक/व्यावसायिक प्रमाणपत्र
-
10वीं और 12वीं प्रमाण पत्र आदि।
