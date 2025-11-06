ट्रेन के कोच पर क्यों लिखा होता है ‘EV, जानें

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में प्रतिदिन 13,198 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इनमें मेल, एक्सप्रेस व सुपरफास्ट से लेकर प्रीमियम ट्रेनों का संचालन शामिल है। इसके अतिरिक्त, रेलवे में 8,000 मालगाड़ियों का संचालन होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेलवे में आय का 80 फीसदी हिस्सा माल ढुलाई से आता है।

भारतीय रेलवे को देश की रीढ़ कहा जाता है। यह न सिर्फ परिवहन का माध्यम है, बल्कि देश के आर्थिक विकास के पहिये को भी रफ्तार देने का काम कर रही है। प्रतिदिन रेलवे में 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं, कई टन माल की ढुलाई प्रतिदिन होती है। रेलवे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ट्रेन ऐसी भी है, जिस पर ‘EV’ लिखा होता है। क्या है ‘EV’ का मतलब, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

ट्रेन पर क्यों लिखा होता है ‘EV’

अब सवाल है कि ट्रेन के कोच पर ‘EV’ क्यों लिखा होता है, तो आपको बता दें कि ‘EV’ एक विशेष प्रकार की ट्रेन को पहचान देने के लिए लिखा होता है। यह अक्षर केवल आपको विस्टाडोम ट्रेन के कोच पर लिखा हुआ मिलेगा।

क्या होता है विस्टाडोम कोच

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर विस्टाडोम कोच क्या होता है। आपको बता दें कि विस्टाडोम कोच एक प्रकार का विशेष कोच होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन के लिए होता है। इस कोच में मुख्य रूप से कांच की छत होने के साथ-साथ कांच की खिड़कियों का आकार बड़ा होता है। साथ ही, इन खिड़कियों के सामने घूमने वाली कर्सियां होती हैं, जिन्हें 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। वहीं, इस कोच के दरवाजें ऑटोमेटिक होते हैं।

कहां चलती हैं ऐसी ट्रेनें

अब सवाल है कि विस्टाडोम ट्रेनें कहां चलती हैं, तो आपको बता दें कि इस प्रकार की ट्रेनें विशेष रूप से ऐसे रूट पर चलाई जाती हैं, जो कि रेलवे के पसंदीदा और खूबसूरत रूट हैं। इन रूट पर पर्वतीय स्थल, घास के मैदान या झील व झरनें होते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को विशेष रूप से पर्यटन के लिहाज से चलाया जाता है। इन ट्रेनों का किराया बाकी ट्रेनों से अलग होता है।