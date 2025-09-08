दर्जन में आखिर 12 ही क्यों, 10 या 14 क्यों नहीं? जानें इसके पीछे की कहानी

दर्जन शब्द हम सभी ने सुना है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वह अंडे खरीदना हो, फल लेना हो या मिठाई गिननी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दर्जन का मतलब हमेशा 12 ही क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे इतिहास, गणित और प्राचीन सभ्यताओं की सोच छिपी हुई है।

शब्द की जड़ें और इतिहास

‘दर्जन’ शब्द अंग्रेज़ी के dozen से आया है, जो पुरानी फ़्रेंच भाषा के douzaine से निकला है। इसका मूल स्रोत लैटिन का duodecim है, जिसका सीधा अर्थ होता है-बारह। यह शब्द 1300 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ी में आया और तभी से 12 की गिनती के लिए स्थायी रूप से इस्तेमाल होने लगा।

12 की व्यावहारिक उपयोगिता

संख्या 12 को बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह 2, 3, 4 और 6 से बराबर-बराबर बँट सकती है। यही वजह थी कि प्राचीन समय में व्यापारी और परिवार समान हिस्सों में सामान बाँटने के लिए 12 का उपयोग करते थे। इसके मुकाबले 10 केवल 2 और 5 से ही पूरी तरह विभाजित हो सकता है।