NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

भारत की पहली ट्रेन का कितना था किराया? इंजनों के क्या थे नाम और कितने थे कोच? जानें सबकुछ

By Bagesh Yadav
Sep 7, 2025, 08:41 IST

First Train in India: भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसमें साहिब, सिंध और सुल्तान नामक तीन इंजन लगे थे। भारत की पहली ट्रेन में 13 डिब्बे थे और फर्स्ट क्लास का किराया ₹2-10 आने, सेकेंड क्लास का ₹1-1 आना और थर्ड क्लास का 5 आने 3 पैसे था।

भारत की पहली ट्रेन में कुल 13 डिब्बे (कोच) थे। इन डिब्बों में लगभग 400 यात्री सवार हुए थे। इस मौके पर भारी भीड़ जुटी थी और इसे यादगार बनाने के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई थी।
भारत की पहली ट्रेन में कुल 13 डिब्बे (कोच) थे। इन डिब्बों में लगभग 400 यात्री सवार हुए थे। इस मौके पर भारी भीड़ जुटी थी और इसे यादगार बनाने के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई थी।

First Train in India 1853: भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस), मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की इस यात्रा ने भारतीय रेल परिवहन के युग की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक घटना को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत की पहली ट्रेन 

Mumbai to Thane First Train: 16 अप्रैल 1853 की दोपहर थी। मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन (आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) खास तरह से सजाया गया था। जगह-जगह रंग-बिरंगे झंडे, ब्रिटिश अफसरों और भारतीय गणमान्य लोगों की भीड़, और चारों ओर उत्सुकता का माहौल था। आज कुछ अलग होने वाला था क्योंकि भारत की ज़मीन पर पहली बार ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली थी।

Vande Bharat: 20 कोच वाली 13 वंदे भारत का क्या है रूट और स्टॉपेज, यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत के किस राज्य में है सर्वाधिक टोल प्लाजा? जानें

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Overview)

भारत में रेलवे योजना की शुरुआत 1830 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार के लिए कच्चे माल के परिवहन को आसान बनाना था।

  • 1832 में पहली बार रेलवे का प्रस्ताव रखा गया।

  • 1845 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किया गया।

  • नवंबर 1852 में पहला ट्रायल रन सफल रहा।

  • इसके बाद अप्रैल 1853 में पहली आधिकारिक ट्रेन सेवा शुरू की गई।

किसका रोल था अहम:

भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने रेलवे योजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं भारतीय व्यापारी सर जमशेदजी जीजीभॉय और नाना शंकरशेठ ने भी इस योजना में सक्रिय सहयोग दिया। करीब 10,000 मज़दूरों ने कड़ी मेहनत से यह लाइन बनाई थी। इस पर लगभग £10,000 का खर्च आया।

भारतीय रेल की पहली यात्रा (First Journey Details)

यह ऐतिहासिक ट्रेन तीन इंजनों साहिब (Sahib), सिंध (Sindh) और सुल्तान (Sultan) द्वारा खींची गई थी। इसमें 13 डिब्बे जुड़े थे, जिनमें करीब 400 खास मेहमान सवार हुए थे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और ट्रेन की रवाना होते समय 21 तोपों की सलामी दी गई। 

दोपहर 3:30 बजे यह ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से चली और केवल 55 मिनट में 34 किलोमीटर का सफ़र तय कर ठाणे पहुँच गई। रास्ते में सायन स्टेशन पर इंजन को पानी और तेल देने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। औसतन 30–35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली यह ट्रेन उसी दिन शाम को वापस मुंबई लौटा दी गई।

भारत की पहली ट्रेन: हाई लाइट्स

पहलू (Aspect)

विवरण (Detail)

पहली ट्रेन की तिथि

16 अप्रैल 1853

मार्ग

बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे

दूरी

34 किमी (21 मील)

इंजन

साहिब, सिंध, सुल्तान

डिब्बों की संख्या

13

यात्री संख्या

लगभग 400

औसत गति

~30–35 मील प्रति घंटा

आयोजन कंपनी

ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे

किराया

प्रथम – ₹2 और 10 आने, द्वितीय – ₹1 और 1 आना, तृतीय – 5 आने 3 पैसे

भारत की पहली ट्रेन का किराया 

First Indian Train Fare: 1853 में रेलवे किराए इस प्रकार तय किए गए थे:

  • प्रथम श्रेणी (1st Class) : ₹2 और 10 आने

  • द्वितीय श्रेणी (2nd Class) : ₹1 और 1 आना

  • तृतीय श्रेणी (3rd Class) : 5 आने 3 पैसे (लगभग 3 पाई प्रति मील)

1853 में शुरू हुई यह छोटी-सी यात्रा केवल मुंबई से ठाणे तक सीमित थी, लेकिन यही वह कदम था जिसने भारतीय रेलवे को जन्म दिया। आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत साहिब, सिंध और सुल्तान जैसे तीन इंजनों और 13 डिब्बों से हुई थी।

Diwali Chhath Special Train: दिवाली-छठ पर बिहार और पूर्वांचल के लिए खास इंतज़ाम, देखें रूट, ट्रेन नंबर और टाइमिंग

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News