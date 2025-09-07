भारत की पहली ट्रेन का कितना था किराया? इंजनों के क्या थे नाम और कितने थे कोच? जानें सबकुछ

भारत में रेलवे योजना की शुरुआत 1830 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार के लिए कच्चे माल के परिवहन को आसान बनाना था। 1832 में पहली बार रेलवे का प्रस्ताव रखा गया।

1845 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किया गया।

नवंबर 1852 में पहला ट्रायल रन सफल रहा।

इसके बाद अप्रैल 1853 में पहली आधिकारिक ट्रेन सेवा शुरू की गई। किसका रोल था अहम: भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने रेलवे योजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं भारतीय व्यापारी सर जमशेदजी जीजीभॉय और नाना शंकरशेठ ने भी इस योजना में सक्रिय सहयोग दिया। करीब 10,000 मज़दूरों ने कड़ी मेहनत से यह लाइन बनाई थी। इस पर लगभग £10,000 का खर्च आया। भारतीय रेल की पहली यात्रा (First Journey Details) यह ऐतिहासिक ट्रेन तीन इंजनों साहिब (Sahib), सिंध (Sindh) और सुल्तान (Sultan) द्वारा खींची गई थी। इसमें 13 डिब्बे जुड़े थे, जिनमें करीब 400 खास मेहमान सवार हुए थे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और ट्रेन की रवाना होते समय 21 तोपों की सलामी दी गई।

दोपहर 3:30 बजे यह ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से चली और केवल 55 मिनट में 34 किलोमीटर का सफ़र तय कर ठाणे पहुँच गई। रास्ते में सायन स्टेशन पर इंजन को पानी और तेल देने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। औसतन 30–35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली यह ट्रेन उसी दिन शाम को वापस मुंबई लौटा दी गई। भारत की पहली ट्रेन: हाई लाइट्स पहलू (Aspect) विवरण (Detail) पहली ट्रेन की तिथि 16 अप्रैल 1853 मार्ग बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे दूरी 34 किमी (21 मील) इंजन साहिब, सिंध, सुल्तान डिब्बों की संख्या 13 यात्री संख्या लगभग 400 औसत गति ~30–35 मील प्रति घंटा आयोजन कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे किराया प्रथम – ₹2 और 10 आने, द्वितीय – ₹1 और 1 आना, तृतीय – 5 आने 3 पैसे भारत की पहली ट्रेन का किराया First Indian Train Fare: 1853 में रेलवे किराए इस प्रकार तय किए गए थे: