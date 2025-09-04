Vande Bharat: 20 कोच वाली 13 वंदे भारत का क्या है रूट और स्टॉपेज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Vande Bharat trains: भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस आज भारत की तेज़, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा का प्रतीक बन चुकी है। वर्तमान में देशभर में 150 सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिन्होंने बड़े शहरों के बीच सफ़र का समय कम करने और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए अब भारतीय रेल ने 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है। इससे बैठने की क्षमता और सुविधाएँ और अधिक हो गई हैं। अभी तक 13 जोड़ी ट्रेनें इस नए कॉन्फ़िगरेशन में विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं।
New GST Slab: नए जीएसटी स्लैब में क्या हुआ सस्ता और किस पर हुआ 0% GST? देखें पूरी लिस्ट
RAC यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम
20 कोच वाली वंदे भारत का रूट और स्टॉपेज:
20 कोच वाली इन ट्रेनों में वाराणसी–नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत, नई दिल्ली–कटरा–नई दिल्ली जैसी ट्रेनें शामिल है. यहां आप 20 कोच वंदे भारत ट्रेनों के रूट और स्टॉपेज देख सकते है-
|
ट्रेन नंबर
|
रूट
|
स्टॉपेज
|
22435/22436
|
वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|
वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली
|
22439/22440
|
नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली
|
नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा
|
20901/20902
|
मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल
|
मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर
|
20833/20834
|
विशाखापट्टनम – सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम
|
विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, सिकंदराबाद
|
20977/20978
|
अजमेर – चंडीगढ़ – अजमेर
|
अजमेर, जयपुर, अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट
|
20633/20634
|
तिरुवनंतपुरम – कासरगोड – तिरुवनंतपुरम
|
कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, शोरनूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम
|
22895/22896
|
हावड़ा – पुरी – हावड़ा
|
हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर केंझार रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, पुरी
|
22347/22348
|
हावड़ा – पटना – हावड़ा
|
हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, जामताड़ा, जसीडीह, लखीसराय, मोकामा, पटना साहिब, पटना
|
22415/22416
|
वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|
बनारस, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली
|
22477/22478
|
नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली
|
नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा
|
22425/22426
|
अयोध्या कैंट – आनंद विहार टर्मिनल – अयोध्या
|
अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आनंद विहार
|
20707/20708
|
सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम – सिकंदराबाद
|
सिकंदराबाद, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, सामलकोट, विशाखापट्टनम
|
20627/20628
|
चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर
|
चेन्नई एग्मोर, तांबरम, विलुपुरम, त्रिची, मदुरै, नागरकोइल
20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें
रेल मंत्रालय ने 3 और जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों को 20 कोच में बदलने की योजना बनाई है:
-
20631/32 मंगलुरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
-
20701/02 सिकंदराबाद – तिरुपति
-
20665/66 चेन्नई एग्मोर – तिरुनेलवेली
क्यों ज़रूरी है यह बदलाव?
अब तक वंदे भारत ट्रेनें 8 और 16 कोच में चल रही थीं, लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण 20 कोच कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत की गई है। इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा और सुविधाजनक होगी।
आज भारतीय रेल के पास देशभर में 150 वंदे भारत सेवाएँ हैं, जो बड़े शहरों को जोड़ते हुए यात्रा का समय काफी कम कर रही हैं। आने वाले समय में और भी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएँगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation