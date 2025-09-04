Vande Bharat: 20 कोच वाली 13 वंदे भारत का क्या है रूट और स्टॉपेज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Vande Bharat trains: भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस आज भारत की तेज़, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा का प्रतीक बन चुकी है। वर्तमान में देशभर में 150 सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिन्होंने बड़े शहरों के बीच सफ़र का समय कम करने और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए अब भारतीय रेल ने 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है। इससे बैठने की क्षमता और सुविधाएँ और अधिक हो गई हैं। अभी तक 13 जोड़ी ट्रेनें इस नए कॉन्फ़िगरेशन में विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं।

20 कोच वाली वंदे भारत का रूट और स्टॉपेज:

20 कोच वाली इन ट्रेनों में वाराणसी–नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत, नई दिल्ली–कटरा–नई दिल्ली जैसी ट्रेनें शामिल है. यहां आप 20 कोच वंदे भारत ट्रेनों के रूट और स्टॉपेज देख सकते है-