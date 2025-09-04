NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

Vande Bharat: 20 कोच वाली 13 वंदे भारत का क्या है रूट और स्टॉपेज, यहां देखें पूरी लिस्ट

By Bagesh Yadav
Sep 4, 2025, 16:25 IST

भारतीय रेल ने 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है। इससे बैठने की क्षमता और सुविधाएँ और अधिक हो गई हैं। अभी तक 13 जोड़ी ट्रेनें इस नए कॉन्फ़िगरेशन में विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं। अब तक वंदे भारत ट्रेनें 8 और 16 कोच में चल रही थीं, लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण 20 कोच कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत की गई है।   

तेज़ रफ्तार, आधुनिक सुविधाएँ और बेहतर यात्रा अनुभव के साथ वंदे भारत अब आम यात्रियों तक प्रीमियम रेल सफ़र पहुँचाने का संकल्प पूरा कर रही है।
तेज़ रफ्तार, आधुनिक सुविधाएँ और बेहतर यात्रा अनुभव के साथ वंदे भारत अब आम यात्रियों तक प्रीमियम रेल सफ़र पहुँचाने का संकल्प पूरा कर रही है।

Vande Bharat trains: भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस आज भारत की तेज़, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा का प्रतीक बन चुकी है। वर्तमान में देशभर में 150 सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिन्होंने बड़े शहरों के बीच सफ़र का समय कम करने और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए अब भारतीय रेल ने 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है। इससे बैठने की क्षमता और सुविधाएँ और अधिक हो गई हैं। अभी तक 13 जोड़ी ट्रेनें इस नए कॉन्फ़िगरेशन में विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं।

New GST Slab: नए जीएसटी स्लैब में क्या हुआ सस्ता और किस पर हुआ 0% GST? देखें पूरी लिस्ट

RAC यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम

20 कोच वाली वंदे भारत का रूट और स्टॉपेज:

20 कोच वाली इन ट्रेनों में वाराणसी–नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत, नई दिल्ली–कटरा–नई दिल्ली जैसी ट्रेनें शामिल है. यहां आप 20 कोच वंदे भारत ट्रेनों के रूट और स्टॉपेज देख सकते है- 

ट्रेन नंबर 

रूट

स्टॉपेज

22435/22436

वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी

वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली

22439/22440

नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली

नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा

20901/20902

मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल

मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर

20833/20834

विशाखापट्टनम – सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम

विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, सिकंदराबाद

20977/20978

अजमेर – चंडीगढ़ – अजमेर

अजमेर, जयपुर, अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट

20633/20634

तिरुवनंतपुरम – कासरगोड – तिरुवनंतपुरम

कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, शोरनूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम

22895/22896

हावड़ा – पुरी – हावड़ा

हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर केंझार रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, पुरी

22347/22348

हावड़ा – पटना – हावड़ा

हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, जामताड़ा, जसीडीह, लखीसराय, मोकामा, पटना साहिब, पटना

22415/22416

वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी

बनारस, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली

22477/22478

नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली

नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा

22425/22426

अयोध्या कैंट – आनंद विहार टर्मिनल – अयोध्या

अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आनंद विहार

20707/20708

सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम – सिकंदराबाद

सिकंदराबाद, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, सामलकोट, विशाखापट्टनम

20627/20628

चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर

चेन्नई एग्मोर, तांबरम, विलुपुरम, त्रिची, मदुरै, नागरकोइल

20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें

रेल मंत्रालय ने 3 और जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों को 20 कोच में बदलने की योजना बनाई है:

  1. 20631/32 मंगलुरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल

  2. 20701/02 सिकंदराबाद – तिरुपति

  3. 20665/66 चेन्नई एग्मोर – तिरुनेलवेली

क्यों ज़रूरी है यह बदलाव?

अब तक वंदे भारत ट्रेनें 8 और 16 कोच में चल रही थीं, लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण 20 कोच कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत की गई है। इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा और सुविधाजनक होगी।

आज भारतीय रेल के पास देशभर में 150 वंदे भारत सेवाएँ हैं, जो बड़े शहरों को जोड़ते हुए यात्रा का समय काफी कम कर रही हैं। आने वाले समय में और भी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएँगी।

Meerut Varanasi Vande Bharat: कौन से स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन, जानें किराया, रूट और टाइमिंग्स

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News