उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला कहलाता है दिवाली का शहर, जानें नाम

भारत में यदि सबसे प्रमुख और बड़े त्योहारों की बात करें, तो यह दिवाली का त्योहार है। इस त्योहार की रौनक पूरे 5 दिनों तक बनी रहती है। वहीं, उत्तर भारत में इस त्योहार की अलग ही धूम देखने को मिलती है। भारत में दिवाली का जिक्र हो और उत्तर प्रदेश की दिवाली का बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता है।

वजह है यूपी की दिवाली, जहां उल्लास और हर्ष का अलग ही स्तर देखने को मिलता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे दिवाली का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

उत्तर प्रदेश में कुल जिले और मंडल

उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की बात करें, तो यहां 75 जिले हैं, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। ये सभी जिले कुल 18 मंडलों में आते हैं, जो कि कुल चार संभागों में बंटे हुए हैं। इन संभागों में पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल हैं।