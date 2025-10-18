IOB LBO Result 2025 OUT: इंडियन ओवरसीज बैंक lbo रिजल्ट जारी, ये रहा Merit List PDF Direct Link

IOB LBO Result 2025 OUT: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer - LBO) परीक्षा 2025 का परिणाम आज 18 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर अपना LBO रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक ने परिणाम को मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने विवरण चेक कर ये जान सकते हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। यह परीक्षा बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

यहां क्लिक करें: IOB LBO Result 2025 Merit List PDF