IOB LBO Result 2025 OUT: इंडियन ओवरसीज बैंक lbo रिजल्ट जारी, ये रहा Merit List PDF Direct Link

IOB LBO Result 2025 OUT: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer - LBO) परीक्षा 2025 का परिणाम आज 18 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर अपना LBO रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक ने परिणाम को मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने विवरण चेक कर ये जान सकते हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। यह परीक्षा बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
यहां क्लिक करें: IOB LBO Result 2025 Merit List PDF
Indian Overseas Bank LBO Result 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार अपना इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) LBO परिणाम 2025 देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
-
सबसे पहले IOB की आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Career” या “Recruitment” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
वहां दिए गए लिंक “Indian Overseas Bank LBO Result 2025 – Merit List PDF” पर क्लिक करें।
-
अब स्क्रीन पर खुली PDF फाइल देखें।
-
अपना नाम या रोल नंबर जल्दी खोजने के लिए Ctrl + F दबाएं और टाइप करें।
- परिणाम मिलने पर उसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।\
आधिकारि नोटिस के मुताबिक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 12 मई 2025 को प्रकाशित अपने विज्ञापन (विज्ञापन संख्या: HRDD/RECT/01/2025-26) के संदर्भ में, ऑनलाइन परीक्षा में सफल और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की राज्यवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और पंजीकरण संख्या शामिल हैं। स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियों और विवरणों की सूचना जल्द ही IOB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation