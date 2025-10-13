UPPSC PCS Cut Off 2025: पेपर 1 और पेपर 2 के लिए देखें कैटेगरी वाइज अपेक्षित यूपी पीसीएस कट ऑफ

UPPSC PCS Cut Off 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को पूरे प्रदेश के 1435 परीक्षा केंद्रों पर UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 सफलतापूर्वक आयोजित की। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब उम्मीदवारों के बीच अपेक्षित कट-ऑफ को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
इस बार परीक्षा दो शिफ्टों में हुई —
-
पेपर 1 (सामान्य अध्ययन-I) सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक
-
पेपर 2 (CSAT) दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक
दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे और कुल 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया।
UPPSC PCS Cut Off 2025: यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ हाइलाइट्स
यूपीपीएससी ने 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। परीक्षा का परिणाम और कट-ऑफ अंक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जल्द ही जारी किए जाएंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
यूपीपीएससी पीसीएस कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक होते हैं जो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए प्राप्त करने होते हैं। ये कट-ऑफ अंक परीक्षा में हुए उम्मीदवारों की संख्या, रिक्त पदों, आरक्षण नियम, प्रश्न पत्र की कठिनाई और अंकन प्रणाली जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
परीक्षा संचालन संस्था का नाम
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपीपीएससी पीसीएस 2025 परीक्षा
|
चयन प्रक्रिया
|
प्रारंभिक, मुख्य, और साक्षात्कार
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑफलाइन
|
नौकरी स्थान
|
उत्तर प्रदेश
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
uppsc.up.nic.in
UPPSC PCS Expected Cut Off 2025
नीचे दी गई तालिका में श्रेणीवार (Category-wise) अनुमानित कट-ऑफ अंक दिए गए हैं, जो परीक्षा के स्तर और पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर तैयार किए गए हैं:
|
श्रेणी
|
यूपीपीएससी 2025 अनुमानित कट-ऑफ अंक
|
सामान्य (Unreserved)
|
125 से 135
|
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति
|
96 से 100
|
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ
|
85 से 89
|
उत्तर प्रदेश के ओबीसी
|
115 से 122
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|
120 से 128
|
उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित
|
110 से 116
|
महिला
|
100 से 110
|
उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक
|
102 से 108
|
उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन
|
95 से 100
|
PB
|
92 से 99
|
PD
|
76 से 83
|
BA/OA/OL
|
95 से 100
नोट: पेपर 2 (CSAT) केवल क्वालीफाइंग नेचर का होता है। यानी उम्मीदवारों को इसमें कम से कम 33% अंक (66 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य है।
यूपी पीसीएस कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है?
-
प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर
-
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या
-
रिक्त पदों की कुल संख्या
-
आरक्षण श्रेणी अनुसार प्रतिस्पर्धा
UPPSC PCS 2025 परीक्षा के आगे क्या?
परीक्षा के बाद यूपीपीएससी जल्द ही आंसर की (Answer Key) जारी करेगा। उसके बाद उम्मीदवार अपने अंकों का अनुमान लगाकर तय कर सकते हैं कि वे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे या नहीं।
