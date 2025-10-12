BSEB STET Admit Card 2025: bsebstet.org पर जारी हुए बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

STET Admit Card 2025 OUT: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार एसटीईटी (STET) 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Secondary Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन किया था, वे अब BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी निर्देशों का पालन करें।

यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025 OUT

bsebstet.org Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना बिहार STET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।