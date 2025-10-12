BSEB STET Admit Card 2025: bsebstet.org पर जारी हुए बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

STET Admit Card 2025 OUT: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार एसटीईटी (STET) 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Secondary Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन किया था, वे अब BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी निर्देशों का पालन करें।
यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025 OUT
bsebstet.org Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना बिहार STET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।
होमपेज पर "STET Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
bsebstet.org 2025 Admit Card 2025 Download Link
बिहार STET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
Bihar STET Admit Card 2025 Download Link
बिहार स्टेट एडमिट कार्ड में उपलब्ध जानकारी
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
परीक्षा तिथि और समय
परीक्षा केंद्र का पता
महत्वपूर्ण निर्देश
बिहार एसटीईटी परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देखें
एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं।
बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें।
