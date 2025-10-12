Bihar STET Admit Card 2025
BSEB STET Admit Card 2025: bsebstet.org पर जारी हुए बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 12, 2025, 18:09 IST

BSEB STET Admit Card 2025 OUT: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार बिहार स्टेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अब अपना बिहार एसटीईटी हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

BSEB STET Admit Card 2025 OUT
STET Admit Card 2025 OUT: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार एसटीईटी (STET) 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Secondary Teacher Eligibility Test) के लिए आवेदन किया था, वे अब BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी निर्देशों का पालन करें।

यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025 OUT

bsebstet.org Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना बिहार STET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।

  2. होमपेज पर "STET Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

  4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

  5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

bsebstet.org 2025 Admit Card 2025  Download Link

बिहार STET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

Bihar STET Admit Card 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

बिहार स्टेट एडमिट कार्ड में उपलब्ध जानकारी

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा तिथि और समय

  • परीक्षा केंद्र का पता

  • महत्वपूर्ण निर्देश

बिहार एसटीईटी परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देखें

  • एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं।

  • बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

  • परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें।

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

