UPPSC PCS Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई— पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन पेपर 1 और दूसरी शिफ्ट में सामान्य अध्ययन पेपर 2 (CSAT) लिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद, अभ्यर्थी इस लेख में दिए गए लिंक से UPPSC PCS प्रश्न पत्र 2025 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो उन्हें उत्तर कुंजी मिलान करने और आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायक होगी। परीक्षा 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर 626387 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सुबह 8:45 बजे तक और दोपहर 1:45 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना आवश्यक है, इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र परिसर में अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमीट्रिक आईरिस स्कैन और फेसियल रिकग्निशन की प्रक्रिया की जाएगी।
UPPSC Prelims Question Paper 2025: यूपी पीसीएस क्वेश्चन पेपर हाइलाइट्स
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 ऑफलाइन मोड में होगी और इसमें दो अलग-अलग पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा और पूरे परीक्षा का समय 2 घंटे है। पेपर-1 (सामान्य अध्ययन I) में 150 प्रश्न होंगे, जबकि पेपर-2 100 अंकों का होगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|विवरण
|जानकारी
|संगठन
|उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|परीक्षा का नाम
|संयुक्त राज्य/उच्च उप सेवा परीक्षा-2025 (प्रारंभिक)
|परीक्षा का माध्यम
|ऑफलाइन
|पेपर की संख्या
|2 (पेपर I & II)
|प्रश्नों की संख्या
|पेपर I – 150 पेपर II – 100
|अंक
|प्रत्येक 200
|समय
|प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे
|विषय
|पेपर I: सामान्य अध्ययन I पेपर II: सामान्य अध्ययन II (CSAT)
UPPSC Question Paper 2025 PDF डाउनलोड लिंक
उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह पेपर दोनों शिफ्टों के लिए उपलब्ध है – GS Paper 1 और GS Paper 2। यह प्रश्न पत्र उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगा।
|
पेपर का नाम
|
डाउनलोड लिंक
|
UPPSC PCS Question Paper 2025 (GS Paper 1)
|
UPPSC PCS Question Paper 2025 (CSAT Paper 2)
|
यहां क्लिक करें
UP PCS Question Paper 2025 पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UP PCS (UPPSC PCS) का 2025 का प्रश्नपत्र PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
-
होम पेज पर Questions Paper सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर Prelims Exam 2025 Paper PDF पर क्लिक करें।
-
इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करें।
UPPSC PCS प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न 2025 क्या है?
UPPSC पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव (MCQ) टाइप होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी: पहली पाली सामान्य अध्ययन के लिए और दूसरी पाली CSAT के लिए।
|परीक्षा विवरण
|विवरण
|परीक्षा प्रकार
|ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ)
|नेगेटिव मार्किंग
|लागू
|कुल अंक
|400
|पाली 1
|सामान्य अध्ययन (150 प्रश्न)
|पाली 2
|CSAT (100 प्रश्न)
|परीक्षा समय
|2 घंटे
|उत्तर देने का तरीका
|OMR शीट
