UPPSC PCS Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई— पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन पेपर 1 और दूसरी शिफ्ट में सामान्य अध्ययन पेपर 2 (CSAT) लिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद, अभ्यर्थी इस लेख में दिए गए लिंक से UPPSC PCS प्रश्न पत्र 2025 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो उन्हें उत्तर कुंजी मिलान करने और आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायक होगी। परीक्षा 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर 626387 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सुबह 8:45 बजे तक और दोपहर 1:45 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना आवश्यक है, इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र परिसर में अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमीट्रिक आईरिस स्कैन और फेसियल रिकग्निशन की प्रक्रिया की जाएगी।