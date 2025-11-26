CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, जानें कबसे करें आवेदन

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 OUT
CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, जानें कबसे करें आवेदन

 CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है, उम्मीदवार पदों की पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन तिथियाँ और अन्य जानकारी यहाँ चेक कर सकते हैं.  CGPSC SSE नोटिफिकेशन 2025, छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस में अलग-अलग पोस्ट के लिए 238 वैकेंसी के लिए 26 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक ऑफिशियल CGPSC वेबसाइट पर लिए जाएंगे।   

CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस में अलग-अलग पोस्ट के लिए 238 वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी की है. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जा कर 1 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जायेगी. उम्मीदवार पदों की पूरी जानकारी, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.

CGPSC SSC Notification 2025: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रिक्ति का नाम 

स्टेट सर्विस

रिक्तियों की संख्या 

238

अधिसूचना जारी होने की तारीख 

26 नवम्बर 2025  

आवेदन शुरू होने की तारीख 

1 दिसम्बर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि 

30 दिसम्बर 2025  

ऑफिसियल वेबसाइट 

psc.cg.gov.in

CGPSC SSC Notification 2025: पदों का विवरण 

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार सिविल सेवा के 238 पदों पर भर्ती कर रहा है. नायब तहसीलदार सहित इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर), राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (वर्ग 'ख'), सहायक निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर की जा रही है। उम्मीदवार रिक्तियों से जुड़ी जानकारी नीचे टेबल में चेक कर सकते हैं.  

रिक्तियों का नाम 

संख्या 

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा – उप जिला मजिस्ट्रेट

14

राज्य पुलिस सेवा – पुलिस उपाधीक्षक

28

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी

2

राज्य कर सहायक आयुक्त

10

श्रम अधिकारी

2

रोजगार अधिकारी

3

असिस्टेंट डायरेक्टर / डिस्ट्रिक्ट महिला एवं बाल विकास अधिकारी

4

डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार

3

चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर (कैटेगरी B)

18

चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर (कैटेगरी C)

29

चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर

5

छत्तीसगढ़ सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर

15

नायब तहसीलदार

51

स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर

16

एक्साइज सब-इंस्पेक्टर

11

सब-रजिस्ट्रार

12

असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट

6

कुल पद 

238

CGPSC SSC Notification 2025: आवेदन प्रक्रिया 

स्टेप 1. CGPSC की वेबसाइट @psc.cg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाएं।

स्टेप 3. CGPSC 2025 एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4. CGPSC SSE अप्लाई ऑनलाइन लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।

स्टेप 5. डिटेल्स डालें और रजिस्टर करें।

स्टेप 6. रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें, और आगे बढ़ें।

स्टेप 7. डिटेल्स डालें और CGPSC एप्लीकेशन फॉर्म 2025 पूरा करें।

स्टेप 8. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 9. एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म सबमिट करें। रेफरेंस के लिए उसकी एक कॉपी सेव कर लें।


Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

