CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, जानें कबसे करें आवेदन

CGPSC SSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस में अलग-अलग पोस्ट के लिए 238 वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी की है. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जा कर 1 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जायेगी. उम्मीदवार पदों की पूरी जानकारी, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.

CGPSC SSC Notification 2025: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रिक्ति का नाम स्टेट सर्विस रिक्तियों की संख्या 238 अधिसूचना जारी होने की तारीख 26 नवम्बर 2025 आवेदन शुरू होने की तारीख 1 दिसम्बर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर 2025 ऑफिसियल वेबसाइट psc.cg.gov.in

CGPSC SSC Notification 2025: पदों का विवरण

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार सिविल सेवा के 238 पदों पर भर्ती कर रहा है. नायब तहसीलदार सहित इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर), राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (वर्ग 'ख'), सहायक निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर की जा रही है। उम्मीदवार रिक्तियों से जुड़ी जानकारी नीचे टेबल में चेक कर सकते हैं.