MBOSE SSLC परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ी, mbose.in पर करें आवेदन

MBOSE Exam Form 2026: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सभी श्रेणियों के लिए सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा, 2026 के परीक्षा फॉर्म, फीस आदि जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। संशोधित तारीखों के अनुसार, कैंडिडेट के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 नवंबर, 2025 है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आवेदन जमा करने पर 400 रुपये की लेट फीस लगेगी। परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए, कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां दिए गए लिंक से लॉग इन करना होगा। फॉर्म भरते समय यह ध्यान रखें कि दी गई जानकारी सही हो। परीक्षा फॉर्म जमा होने के बाद, कैंडिडेट को उनका MBOSE SSLC एडमिट कार्ड 2026 जारी किया जाएगा।

MBOSE SSLC 2026 परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया

कैंडिडेट MBOSE SSLC परीक्षा फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें: