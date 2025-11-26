JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, जानें सभी लेटेस्ट अपडेट

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन्स 2026 (JEE) के सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल यानी 27 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी कैंडिडेट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 27 नवंबर रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सभी छात्र एप्लीकेशन फीस भी 27 नवंबर रात 11:50 बजे तक जमा कर सकते हैं।
JEE Main 2026 Correction: जेईई मेन्स 2026 के लिए किन डिटेल्स में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही, किन में नहीं।
सभी छात्र जेईई मेन्स 2026 सेशन 1 के लिए कुछ-कुछ डिटेल्स में ही बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं।
बदलाव किए जाने वाली फील्ड
- कैंडिडेट का नाम या पिता का नाम या माता का नाम
- क्लास 10th
- क्लास 12th
- स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी
- एग्जाम के शहर (पक्के और मौजूदा पते के आधार पर)
- जन्म तिथि
- जेंडर
- कैटेगरी
- सब-कैटेगरी/ PwD (अगर UDID पोर्टल से वेरीफाई नहीं हुआ है)
- सिग्नेचर
- पेपर जोड़ें
बदलाव नहीं किए जाने वाली फील्ड
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल एड्रेस
- एड्रेस (पक्के और मौजूदा)
- इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स
- फोटोग्राफ
जेईई मेन्स 2025 सेशन 1 के लिए ऐसे करें अप्लाई
सभी छात्र जेईई मेन्स 2025 सेशन 1 में रजिस्टर करने के लिए यहां दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें। आइए नजर डालते हैं।
- छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘JEE Main 2026 Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- छात्र अपनी पर्सनल, एकेडमिक और एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स भरें।
- फिर, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
