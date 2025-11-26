RRB NTPC Apply Online 2025
JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 1 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, जानें सभी लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 26, 2025, 18:34 IST

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन्स 2026 (JEE) के सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल यानी 27 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी कैंडिडेट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 27 नवंबर रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सभी छात्र एप्लीकेशन फीस भी 27 नवंबर रात 11:50 बजे तक जमा कर सकते हैं। 

JEE Main 2026 Correction: जेईई मेन्स 2026 के लिए किन डिटेल्स में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही, किन में नहीं।

सभी छात्र जेईई मेन्स 2026 सेशन 1 के लिए कुछ-कुछ डिटेल्स में ही बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

बदलाव किए जाने वाली फील्ड

  • कैंडिडेट का नाम या पिता का नाम या माता का नाम
  • क्लास 10th 
  • क्लास 12th 
  • स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी
  • एग्जाम के शहर (पक्के और मौजूदा पते के आधार पर)
  • जन्म तिथि
  • जेंडर
  • कैटेगरी
  • सब-कैटेगरी/ PwD (अगर UDID पोर्टल से वेरीफाई नहीं हुआ है)
  • सिग्नेचर
  • पेपर जोड़ें

बदलाव नहीं किए जाने वाली फील्ड

  • मोबाइल नंबर
  • ई-मेल एड्रेस
  • एड्रेस (पक्के और मौजूदा)
  • इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स
  • फोटोग्राफ

जेईई मेन्स 2025 सेशन 1 के लिए ऐसे करें अप्लाई

सभी छात्र जेईई मेन्स 2025 सेशन 1 में रजिस्टर करने के लिए यहां दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें। आइए नजर डालते हैं। 

  1. छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए ‘JEE Main 2026 Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
  3. फिर, एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  4. छात्र अपनी पर्सनल, एकेडमिक और एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स भरें। 
  5. फिर, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
JEE Mains 2026 Session 1 Registration
JEE Mains 2026 Session 1 Registration
    Latest Education News