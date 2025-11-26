HPBOSE Date Sheet 2026: HP Board ने Class 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल hpbose.org पर जारी किया, यहां देखें परीक्षा की तारीखें

HPBOSE 10th and 12th Date Sheet 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए HPBOSE डेटशीट 2026 जारी कर दी है। जो छात्र HP बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट से डेटशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
जारी की गई तारीखों के अनुसार, HP बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026, 3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। वहीं, HP बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2026, 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक होगी। थ्योरी परीक्षा के साथ-साथ, बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रेगुलर और SOS कैंडिडेट के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक उनके अपने स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को विषय के अनुसार शेड्यूल जानने के लिए 18 फरवरी को या उससे पहले अपने प्रिंसिपल से संपर्क करना होगा।
HP बोर्ड 10वीं कक्षा डेट शीट 2026: तारीख और समय
हिमाचल प्रदेश 10वीं कक्षा का टाइम टेबल 2026 अब ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जारी की गई डेट शीट PDF के अनुसार, HP बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026, 3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक होगी। परीक्षा एक ही सेशन में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।
HP बोर्ड 10वीं कक्षा डेट शीट 2026: यहां देखें टाइम टेबल PDF
HP बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल टाइम टेबल PDF नीचे देखें।
HPBOSE 10वीं डेट शीट 2026
HPBOSE 12वीं डेट शीट 2026
HP बोर्ड 12वीं कक्षा डेट शीट 2026: तारीख और समय
हिमाचल प्रदेश 12वीं कक्षा की डेट शीट अब ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जारी की गई डेट शीट PDF के अनुसार, HP बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2026, 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। HP बोर्ड 12वीं कक्षा के विज्ञान, कला और कॉमर्स स्ट्रीम की परीक्षाएं एक ही सेशन में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होंगी।
HP Board Date Sheet 2026: 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल PDF कैसे डाउनलोड करें
HP बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट PDF डाउनलोड करने का लिंक कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: 'Examination' सेक्शन पर क्लिक करें और फिर 'Date sheet' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: 'HP Board Class 10 Date Sheet 2026' और 'HP Board Class 12 Date Sheet 2026' पर क्लिक करें।
स्टेप 4: डेटशीट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5: इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation