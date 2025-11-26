RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 OUT
RRB NTPC CBT 2 Exam Date OUT: रेलवे एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें शेड्यूल

By Sonal Mishra
Nov 26, 2025, 21:14 IST

RRB NTPC CBT 2 Exam Date: आरआरबी ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट (यूजी) सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। यह परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग शामिल होंगे। शहर सूचना पर्ची परीक्षा से 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएँगे।

RRB NTPC CBT 2 Exam Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) CBT 2 परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RRB NTPC UG CBT 2 परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। RRB परीक्षा से 10 दिन पहले CBT 2 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा और RRB NTPC UG CBT 2 एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025

आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा की तिथि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और इसमें सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपना आधार अनलॉक करना होगा।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025 

कुल 63,26,818 उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के 3445 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है। कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 51978 उम्मीदवारों को सीबीटी 1 परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया। सीबीटी 2 परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती बोर्ड निर्धारित परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले शहर की सूचना पर्ची जारी करता है और परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है।

आयोजन

खजूर

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 शहर सूचना 2025

परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड 2025

परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025

20 दिसंबर 2025 [रविवार]

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025: आधिकारिक सूचना

आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम 2025 में सफल घोषित उम्मीदवारों को अब सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025 के लिए नीचे दी गई आधिकारिक सूचना देखें।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025

आधिकारिक सूचना

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न 2025

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। नीचे दी गई तालिका से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न 2025 के बारे में मुख्य विवरण देखें।

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न 2025

परीक्षा का तरीका

कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा

प्रश्नों के प्रकार

वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्नों की कुल संख्या

120

कुल मार्क

120

समय अवधि

90 मिनट

नकारात्मक अंकन

1/3

परीक्षा में पूछे गए विषय

गणित, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति और सामान्य जागरूकता

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

