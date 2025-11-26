RRB NTPC CBT 2 Exam Date OUT: रेलवे एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें शेड्यूल

RRB NTPC CBT 2 Exam Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) CBT 2 परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RRB NTPC UG CBT 2 परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। RRB परीक्षा से 10 दिन पहले CBT 2 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा और RRB NTPC UG CBT 2 एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025

आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा की तिथि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और इसमें सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपना आधार अनलॉक करना होगा।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि 2025

कुल 63,26,818 उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के 3445 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है। कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 51978 उम्मीदवारों को सीबीटी 1 परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया। सीबीटी 2 परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती बोर्ड निर्धारित परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले शहर की सूचना पर्ची जारी करता है और परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है।