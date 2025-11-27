RRB Group D Exam Analysis 2025
IGNOU Hall Ticket December 2025 Link: इग्नू टीईई दिसंबर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?, ये रहा आसान तरीका

By Vijay Pratap Singh
Nov 27, 2025, 10:07 IST

IGNOU TEE December Admit Card 2025 Link: इग्नू टीईई दिसंबर एडमिट कार्ड 2025 ignou.ac.in पर जारी कर दिया गया है। छात्र अपने Enrollment Number की मदद से अपना इग्नू एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। IGNOU Hall Ticket December 2025 के लिए Direct Link यहां से प्राप्त करें।

IGNOU TEE December Admit Card 2025 Link
IGNOU Hall Ticket December 2025 OUT: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर परीक्षा (TEE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी पंजीकृत विद्यार्थी अब अपना IGNOU 2025 Admit Card विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड दर्ज करना होगा।

इग्नू द्वारा जारी December TEE Date Sheet 2025 के अनुसार, सभी स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा केंद्र और आवश्यक निर्देशों की जानकारी छात्रों को उनके हॉल टिकट पर मिल जाएगी।

IGNOU ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से पहले www.ignou.ac.in पर उपलब्ध अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में छात्र तुरंत अपने अध्ययन केंद्र (Study Centre) या रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, साथ लाना अनिवार्य है।

IGNOU Hall Ticket December 2025 Download Link

इग्नू ने दिसंबर 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए हॉल टिकट लिंक जारी कर दिया है। अब छात्र अपनी नामांकन संख्या (Enrollment Number) दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in से अपना प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, इस लेख में नीचे Ignou हॉल टिकट का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

IGNOU Dec TEE Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

IGNOU Hall Ticket December 2025 कैसे डाउनलोड करें?

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर TEE 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए, नीचे हॉल टिकट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स भी दिए गए हैं।

  • IGNOU December TEE Hall Ticket डाउनलोड करने के लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

  •  वेबसाइट के होम पेज पर, स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन या होमपेज पर मौजूद “Hall Ticket / Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

  • अब स्टूडेंट्स को अपना 10-डिजिट एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना है और प्रोग्राम लिस्ट में से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है।

  •  फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • अपना IGNOU हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र की लोकेशन भी चेक कर लें, और प्रिंट भी निकाल ले।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

