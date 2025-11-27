IGNOU Hall Ticket December 2025 Link: इग्नू टीईई दिसंबर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?, ये रहा आसान तरीका

IGNOU Hall Ticket December 2025 OUT: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर परीक्षा (TEE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी पंजीकृत विद्यार्थी अब अपना IGNOU 2025 Admit Card विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड दर्ज करना होगा।

इग्नू द्वारा जारी December TEE Date Sheet 2025 के अनुसार, सभी स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा केंद्र और आवश्यक निर्देशों की जानकारी छात्रों को उनके हॉल टिकट पर मिल जाएगी।

IGNOU ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से पहले www.ignou.ac.in पर उपलब्ध अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में छात्र तुरंत अपने अध्ययन केंद्र (Study Centre) या रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, साथ लाना अनिवार्य है।