SSC CPO Final Result 2025: एसएससी सीपीओ संशोधित अंतिम रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें टियर 2 मेरिट लिस्ट PDF, कटऑफ

कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट (ssc.gov.in) पर दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए संशोधित अंतिम रिजल्ट की घोषणा की है। आयोग ने 20.10.2025 को दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2024 का अंतिम रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल 5296 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 4187 पद भरे जाने हैं।

आयोग ने अब दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2024 का अंतिम रिजल्ट संशोधित किया है। इसमें बताई गई रिक्तियों से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की गई है, ताकि मूल रिजल्ट में शामिल कोई भी सही Candidate अयोग्य न हो। उम्मीदवारों इस लेख में नीचे मेरिट लिस्ट, कटऑफ अंक और अन्य जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO टियर 2 रिजल्ट 2025 PDF लिंक

SSC CPO रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में घोषित किया गया है। इसमें चुने गए उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और जन्म तिथि के साथ अन्य जानकारी भी शामिल है। जो उम्मीदवारों परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए सीधे PDF लिंक से SSC SI रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।