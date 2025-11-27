RRB Group D Exam Analysis 2025
SSC CPO Final Result 2025: एसएससी सीपीओ संशोधित अंतिम रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें टियर 2 मेरिट लिस्ट PDF, कटऑफ

By Vijay Pratap Singh
Nov 27, 2025, 10:24 IST

कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट (ssc.gov.in) पर दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का संशोधित अंतिम रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। पेपर 1 की मेरिट लिस्ट, कटऑफ और अन्य जानकारी यहां देखें।

एसएससी सीपीओ संशोधित अंतिम रिजल्ट 2025
एसएससी सीपीओ संशोधित अंतिम रिजल्ट 2025

कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट (ssc.gov.in) पर दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए संशोधित अंतिम रिजल्ट की घोषणा की है। आयोग ने 20.10.2025 को दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2024 का अंतिम रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल 5296 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 4187 पद भरे जाने हैं।

आयोग ने अब दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2024 का अंतिम रिजल्ट संशोधित किया है। इसमें बताई गई रिक्तियों से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की गई है, ताकि मूल रिजल्ट में शामिल कोई भी सही Candidate अयोग्य न हो। उम्मीदवारों इस लेख में नीचे मेरिट लिस्ट, कटऑफ अंक और अन्य जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO टियर 2 रिजल्ट 2025 PDF लिंक

List- 1

क्लिक करें

List- 2

क्लिक करें

List-3

क्लिक करें

SSC CPO रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में घोषित किया गया है। इसमें चुने गए उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और जन्म तिथि के साथ अन्य जानकारी भी शामिल है। जो उम्मीदवारों परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए सीधे PDF लिंक से SSC SI रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO पेपर 2 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके कट ऑफ अंकों के साथ संशोधित अंतिम रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: SSC की आधिकारिक वेबसाइट - ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर 'रिजल्ट' सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: 'Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination, 2024: Declaration of Revised Final रिजल्ट' के सामने दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: PDF में अपना नाम या रोल नंबर देखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

