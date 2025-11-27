RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025 OUT
UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 जारी हुआ, यहां से करें डाउनलोड

By Vijay Pratap Singh
Nov 27, 2025, 09:16 IST

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: उम्मीदवार जिसने यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है।

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 2025 के लिए LT ग्रेड टीचर भर्ती हेतु एडमिट कार्ड आज 26 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले है, वे अब अपना हॉल-टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए आपको  अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर / एप्लीकेशन नंबर और जन्म-तिथि को दर्ज करना होगा। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24 व 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Direct Link

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 का डायरेक्ट लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म-तिथि दर्ज करें। उम्मीदवारों की आसानी के लिए हमने इस लेख में नीचे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 लिंक भी दिया है।

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025- यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

UP LT ग्रेड टीचर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी। जिन उम्मीदवारों के आवेदन Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) Examination-2025 के लिए स्वीकार किए गए हैं, वे अब अपना UPPSC LT ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2025 को उन सभी उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है जिन्होंने 7466 LT ग्रेड टीचर पदों के लिए आवेदन किया था। नीचे दी गई तालिका में एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं।

जानकारी

विवरण

संगठन का नाम

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC)

पद का नाम

असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड

परीक्षा का नाम

असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025

कुल रिक्त पदों की संख्या

7466

विज्ञापन संख्या

A-5/E-1/2025

यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

26 नवंबर 2025

परीक्षा तिथि

6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026

शिफ्ट समय

  • शिफ्ट 1: सुबह 9 बजे – 11 बजे

  • शिफ्ट 2: दोपहर 3 बजे – 5 बजे

आधिकारिक वेबसाइट

uppsc.up.nic.in

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले  आप UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होम पेज पर “LT Grade Teacher Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब नए लॉगिन पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म-तिथि और जेंडर दर्ज करें।

  4. अब “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  6. इसे PDF में डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।

बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए इसे समय पर डाउनलोड करना न भूलें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

