UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 जारी हुआ, यहां से करें डाउनलोड

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 2025 के लिए LT ग्रेड टीचर भर्ती हेतु एडमिट कार्ड आज 26 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले है, वे अब अपना हॉल-टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए आपको अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर / एप्लीकेशन नंबर और जन्म-तिथि को दर्ज करना होगा। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24 व 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Direct Link यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 का डायरेक्ट लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म-तिथि दर्ज करें। उम्मीदवारों की आसानी के लिए हमने इस लेख में नीचे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 लिंक भी दिया है।

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Link यहां क्लिक करें UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025- यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड हाइलाइट्स UP LT ग्रेड टीचर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी। जिन उम्मीदवारों के आवेदन Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) Examination-2025 के लिए स्वीकार किए गए हैं, वे अब अपना UPPSC LT ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2025 को उन सभी उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है जिन्होंने 7466 LT ग्रेड टीचर पदों के लिए आवेदन किया था। नीचे दी गई तालिका में एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। जानकारी विवरण संगठन का नाम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) पद का नाम असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड परीक्षा का नाम असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025 कुल रिक्त पदों की संख्या 7466 विज्ञापन संख्या A-5/E-1/2025 यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 26 नवंबर 2025 परीक्षा तिथि 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 शिफ्ट समय शिफ्ट 1: सुबह 9 बजे – 11 बजे

शिफ्ट 2: दोपहर 3 बजे – 5 बजे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in