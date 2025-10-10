LIC AAO Result 2025: जल्द licindia.in जारी होगा रिजल्ट, यहां देखें संभावित तारीख

SLPRB Assam Police Result 2025
By Priyanka Pal
Oct 10, 2025, 17:22 IST

LIC AAO Result 2025:भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जल्द ही असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE - सिविल/इलेक्ट्रिकल) के पदों के लिए LIC AAO Result 2025 जारी करेगा। इन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 03 अक्टूबर, 2025 को देशभर में आयोजित किया गया था। पूरी जानकारी यहां देखें।

LIC AAO Result 2025 Expected Date
LIC AAO Result 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE - सिविल/इलेक्ट्रिकल) पदों के लिए जल्द ही LIC AAO Result 2025 जारी करने वाला है। इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) के कुल 841 पद भरे जाने हैं।

जो Candidates 3 अक्टूबर 2025 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in के माध्यम से LIC AAO Result 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए सीधे LIC AAO Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

LIC AAO Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक

जारी होने के बाद, Candidates इस लिंक के माध्यम से LIC AAO Result 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, Result नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है:

एलआईसी एएओ परिणाम 2025

लिंक को डाउनलोड करें 

LIC AAO Result 2025 चयन प्रक्रिया

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) के लिए चयन तीन चरणों में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक यानी फेज I राउंड में चुने गए Candidates अगली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चयन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है:

प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स)

वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो अभ्यर्थियों की बुनियादी योग्यता, तर्क और अंग्रेजी कौशल की जांच करती है।

मुख्य परीक्षा (मेन्स)

इस चरण में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के पेपर शामिल होते हैं, जिनमें तर्क, सामान्य जागरूकता, डेटा विश्लेषण और पत्र/निबंध लेखन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

साक्षात्कार

मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को संचार, आत्मविश्वास और भूमिका के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

LIC AAO Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके LIC AAO Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in के करियर सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर करियर सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: “Recruitment of AAO (Generalist) – 2025” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब “AAO Result 2025” का विकल्प चुनें।

स्टेप 5: आपका LIC AAO Result 2025 PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट ले लें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

