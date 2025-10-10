IAS Vishakha Yadav: कौन हैं विशाखा यादव, जिन्होंने बिना कोचिंग के UPSC में 6वीं रैंक से हासिल किया मुकाम

IAS Vishakha Yadav: IAS विशाखा यादव इस समय अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कामे जिले की DC के रूप में काम कर रही हैं। विशाखा ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से ग्रेजुएशन किया है। बाद में उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट (MPM) में मास्टर डिग्री भी पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने बेंगलुरु में CISCO में काम किया। उनकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में, उन्होंने दो बार परीक्षा दी और दोनों बार प्रीलिम्स में ही फेल हो गईं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक और कोशिश करने का फैसला किया। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और लगन से, उन्होंने बिना किसी कोचिंग के UPSC CSE परीक्षा पास की और 6वीं रैंक हासिल की। IAS विशाखा यादव की जीवनी विशाखा यादव दिल्ली के द्वारका की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1994 में हुआ था। उनके परिवार में कई लोग सरकारी सेवा में हैं। उनके पिता, राजकुमार यादव, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हैं और उनकी मां, सरिता यादव, एक गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से ही की है।

उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से B.Tech में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद कुछ समय तक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। फिर उन्होंने IAS अधिकारी बनकर लोगों की सेवा करने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। उनकी इस कामयाबी और दृढ़ संकल्प में उनकी पढ़ाई और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। IAS विशाखा यादव की योग्यता विशाखा यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से B.Tech (कंप्यूटर एप्लीकेशन) में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी पूरी की है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। अपनी लगन की वजह से उन्हें बेंगलुरु में CISCO में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिली। फिर उन्होंने लोगों की सेवा करने और सिविल सेवा में शामिल होने के अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल कोचिंग के UPSC CSE परीक्षा अच्छे रैंक के साथ पास की। उन्होंने खुद तैयारी की और AIR 06 हासिल की।