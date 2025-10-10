Current Affairs One Liners 10 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 एक्सरसाइज कोंकण-25, आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट-सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है- गोवा

भारत और किस देश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘कोंकण-25’ को अंजाम दिया- यूनाइटेड किंगडम

नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया- मारिया कोरिना माचाडो (Maria Corina Machado)

हाल ही में खालिद एल-एनानी को 2025–2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक-जनरल चुना गया, वह किस देश के नागरिक है- मिस्र

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया- लास्ज़लो क्रास्ज़्नाहोरकाई (László Krasznahorkai )