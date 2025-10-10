SLPRB Assam Police Result 2025
SDM Full Form: सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्य और भूमिकाएं क्या हैं, जानें

By Priyanka Pal
Oct 10, 2025, 16:30 IST

SDM का मतलब सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है। वे उपखंडों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यहां SDM के कार्य, भूमिका, जिम्मेदारियां, वेतन और इससे जुड़ी कई और जानकारियां दी गई हैं।

SDM का फुल फॉर्म सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, एक जिले को 'उपखंड' (subdivisions) नामक छोटी-छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। इन उपखंडों का नियंत्रण SDM करते हैं, जो वहां के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

वे जिला प्रशासन और जमीनी स्तर के लोगों के बीच की दूरी कम करते हैं। वे उपखंड स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व वसूलने, आपदा प्रबंधन और दूसरी कई गतिविधियों की देखरेख करते हैं। आमतौर पर, एक SDM अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यकारी और मजिस्ट्रेट, दोनों तरह के महत्वपूर्ण काम करते हैं।

SDM का फुल फॉर्म

SDM का पूरा नाम सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है। यह पद जिला प्रशासन की रीढ़ होता है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) जिला स्तर पर एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे किसी भी जिले के अंदर एक छोटी इकाई, यानी उपखंड का नेतृत्व करते हैं। यह भूमिका जिला प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण है। कई SDM राज्य सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य PCS/UPSC परीक्षाओं के माध्यम से होती है। 

हालांकि, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अक्सर अपनी ट्रेनिंग के दौरान SDM के रूप में काम करते हैं। कई जिलों में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिए एक अलग पदनाम होता है। कुछ जिलों में इस पद को डिप्टी कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जाता है। SDM के फुल फॉर्म, योग्यता, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों आदि के बारे में अधिक जानने के लिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें।

SDM के कार्य क्या हैं?

SDM के फुल फॉर्म के साथ-साथ, Candidates को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यों को भी जानना चाहिए। SDM उपखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वे कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराध रोकने और अपने अधिकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। SDM की जॉब प्रोफाइल में कई तरह की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जो नीचे दी गई हैं:

  • भूमि रिकॉर्ड बनाए रखना, राजस्व प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन में सहायता देना और भूमि सुधारों को लागू करना।
  • कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराध को रोकना और नियंत्रित करना, अपराध की जांच करना और पुलिस की कार्रवाइयों की निगरानी करना।
  • चुनावी कर्तव्यों में भाग लेना, विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

SDM की भूमिका और जिम्मेदारी

SDM एक प्रतिष्ठित प्रशासक की जॉब प्रोफाइल है, जो एक उप-डिवीजन के समग्र शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके लिए कानूनी, प्रशासनिक और पारस्परिक कौशल का अच्छा मेल होना जरूरी है। SDM की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे बताई गई हैं:

*   जमीन के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और भूमि विवादों को सुलझाना।

*   सरकार का राजस्व समय पर इकट्ठा करना।

*   प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में तालमेल बैठाना।

*   यह सुनिश्चित करना कि भूमि सुधार सफलतापूर्वक लागू हों।

*   अपराधों को रोकना और स्थानीय पुलिस बल की गतिविधियों की निगरानी करना।

*   दंगों, विरोध प्रदर्शनों या अन्य अशांति के दौरान तुरंत कार्रवाई करना।

*   यह जांचना कि सरकारी विकास योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं।

*   ग्रामीण विकास की पहलों को बढ़ावा देना, जैसे कि गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे का विकास।

*   निष्पक्ष चुनाव कराना और जनता की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करना।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जानें

SDM कैसे बनें?

SDM का पद IAS अधिकारी के लिए एंट्री-लेवल का पद होता है। SDM बनना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इसके लिए Candidates को राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा, जिसे PCS परीक्षा या भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) परीक्षा कहा जाता है, पास करनी होती है। राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) PCS परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग और बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग इसके मुख्य उदाहरण हैं।

PCS परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस पद पर नियुक्त होने के लिए उन्हें तीन चरणों - एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम इंटरव्यू राउंड - को पास करना होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री और कार्य अनुभव होना चाहिए। हालांकि, कम रिक्तियों (vacancies) के कारण IAS परीक्षा की तुलना में PCS परीक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी होती है।

