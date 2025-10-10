SDM Full Form: सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्य और भूमिकाएं क्या हैं, जानें

SDM का फुल फॉर्म सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, एक जिले को 'उपखंड' (subdivisions) नामक छोटी-छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। इन उपखंडों का नियंत्रण SDM करते हैं, जो वहां के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे जिला प्रशासन और जमीनी स्तर के लोगों के बीच की दूरी कम करते हैं। वे उपखंड स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व वसूलने, आपदा प्रबंधन और दूसरी कई गतिविधियों की देखरेख करते हैं। आमतौर पर, एक SDM अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यकारी और मजिस्ट्रेट, दोनों तरह के महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो छात्र आने वाली प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, वे जागरण जोश मॉक टेस्ट देख सकते हैं। SDM का फुल फॉर्म SDM का पूरा नाम सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है। यह पद जिला प्रशासन की रीढ़ होता है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) जिला स्तर पर एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे किसी भी जिले के अंदर एक छोटी इकाई, यानी उपखंड का नेतृत्व करते हैं। यह भूमिका जिला प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण है। कई SDM राज्य सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य PCS/UPSC परीक्षाओं के माध्यम से होती है।

हालांकि, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अक्सर अपनी ट्रेनिंग के दौरान SDM के रूप में काम करते हैं। कई जिलों में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिए एक अलग पदनाम होता है। कुछ जिलों में इस पद को डिप्टी कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जाता है। SDM के फुल फॉर्म, योग्यता, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों आदि के बारे में अधिक जानने के लिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। SDM के कार्य क्या हैं? SDM के फुल फॉर्म के साथ-साथ, Candidates को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यों को भी जानना चाहिए। SDM उपखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वे कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराध रोकने और अपने अधिकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। SDM की जॉब प्रोफाइल में कई तरह की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जो नीचे दी गई हैं: भूमि रिकॉर्ड बनाए रखना, राजस्व प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन में सहायता देना और भूमि सुधारों को लागू करना।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराध को रोकना और नियंत्रित करना, अपराध की जांच करना और पुलिस की कार्रवाइयों की निगरानी करना।

चुनावी कर्तव्यों में भाग लेना, विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

SDM की भूमिका और जिम्मेदारी SDM एक प्रतिष्ठित प्रशासक की जॉब प्रोफाइल है, जो एक उप-डिवीजन के समग्र शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके लिए कानूनी, प्रशासनिक और पारस्परिक कौशल का अच्छा मेल होना जरूरी है। SDM की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे बताई गई हैं: * जमीन के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और भूमि विवादों को सुलझाना। * सरकार का राजस्व समय पर इकट्ठा करना। * प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में तालमेल बैठाना। * यह सुनिश्चित करना कि भूमि सुधार सफलतापूर्वक लागू हों। * अपराधों को रोकना और स्थानीय पुलिस बल की गतिविधियों की निगरानी करना। * दंगों, विरोध प्रदर्शनों या अन्य अशांति के दौरान तुरंत कार्रवाई करना। * यह जांचना कि सरकारी विकास योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं। * ग्रामीण विकास की पहलों को बढ़ावा देना, जैसे कि गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे का विकास।