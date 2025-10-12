UPPSC Answer Key 2025 in Hindi: यूपीपीएससी पीसीएस अनौपचारिक उत्तर कुंजी, PDF डाउनलोड करें

Bihar STET Admit Card 2025
By Priyanka Pal
Oct 12, 2025, 19:03 IST

UPPSC Answer Key 2025: यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर, 2025 को दो पालियों में किया गया था। जिसके बाद विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अनौपचारिक उत्तर कुंजी डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के तुरंत बाद यूपीपीएससी ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।  उम्मीदवार अपने उत्तरों की सही उत्तरों से तुलना करके अपने अंकों की गणना करने के लिए उत्तर कुंजी का उपयोग कर सकते हैं।

UPPSC Answer Key 2025 Unofficial
UPPSC Answer Key 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से 12 सितंबर, 2025 को (PCS) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के पेपर 1 और 2 के लिए परीक्षा आयोजित की गई। UPPSC परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आज उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों को उनके उत्तर विकल्पों के मिलान के लिए UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करते हैं।

शीर्ष कोचिंग संस्थान प्रत्येक सेट A, B, C और D के लिए उत्तर कुंजी और उनके समाधान एक-एक करके उपलब्ध कराएंगे। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्तर कुंजियाँ अनौपचारिक हैं। UPPSC परीक्षा के बाद आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा। UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी सबसे पहले उपलब्ध कराता है, ताकि किसी भी विसंगति पर विवाद किया जा सके। UPPSC
प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी की सहायता से, उम्मीदवार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर, उम्मीदवार UPPSC परीक्षा में अपने अंकों की गणना कर सकते हैं।

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अनौपचारिक उत्तर कुंजी 2025

कोचिंग संस्थान की UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी अनौपचारिक है और उम्मीदवार इसका उपयोग सही और गलत उत्तरों की संख्या की जाँच और मिलान करने के लिए कर सकते हैं। हल किए गए प्रश्नों के आधार पर, उम्मीदवार UPPSC उत्तर कुंजी की मदद से अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। परीक्षा प्राधिकरण, UPPSC, परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक उत्तर कुंजी भी जारी करता है।

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ

उम्मीदवार इस लेख से UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सेटों, जैसे सेट A, B, C और D, के लिए उत्तर पुस्तिका PDF में उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य की परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

पेपर का नाम

पीडीएफ डाउनलोड करें

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1

जल्द

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2

जल्द 

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न 2025

यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता परीक्षा, और प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न के लिए नीचे दिए गए विवरण देखें।

  • यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं।
  • यूपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न में दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता परीक्षा।
  • प्रत्येक पेपर की परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी।
  • यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

विषय

कागज़ की प्रकृति

प्रश्नों की संख्या

परीक्षा अवधि

निशान

पेपर I - सामान्य अध्ययन

मेरिट रैंकिंग (अंक अंतिम मेरिट में गिने जाएंगे)

150

2 घंटे

200

पेपर II - सामान्य अध्ययन (CSAT)

प्रकृति में योग्यता

100

2 घंटे

200

Check:

UPPSC PCS Exam Analysis 2025

