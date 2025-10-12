UPPSC Answer Key 2025 in Hindi: यूपीपीएससी पीसीएस अनौपचारिक उत्तर कुंजी, PDF डाउनलोड करें

UPPSC Answer Key 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से 12 सितंबर, 2025 को (PCS) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के पेपर 1 और 2 के लिए परीक्षा आयोजित की गई। UPPSC परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आज उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों को उनके उत्तर विकल्पों के मिलान के लिए UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करते हैं।

शीर्ष कोचिंग संस्थान प्रत्येक सेट A, B, C और D के लिए उत्तर कुंजी और उनके समाधान एक-एक करके उपलब्ध कराएंगे। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्तर कुंजियाँ अनौपचारिक हैं। UPPSC परीक्षा के बाद आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा। UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी सबसे पहले उपलब्ध कराता है, ताकि किसी भी विसंगति पर विवाद किया जा सके। UPPSC

प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी की सहायता से, उम्मीदवार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर, उम्मीदवार UPPSC परीक्षा में अपने अंकों की गणना कर सकते हैं।